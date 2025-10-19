יום שלישי, 21.10.2025 שעה 16:54
נותר בטקסס: דוראנט סיכם על הארכת חוזה ביוסטון

הפורוורד יישאר אצל הרוקטס לפחות לשנתיים נוספות, כשהוא גם יחזיק באופציית שחקן לעונה נוספת. דוראנט ויתר על עשרות מיליונים כדי לחזק את הקבוצה

|
קווין דוראנט (IMAGO)
קווין דוראנט (IMAGO)

על פי דיווח אתמול (ראשון) של הכתב הבכיר שאמס צ’רנייה, כוכב יוסטון רוקטס, קווין דוראנט, הגיע לסיכום על הארכת חוזה במועדון. דוראנט יחתום על חוזה חדש לשנתיים נוספות, במסגרתו יכניס לכיסו סכום עתק של 90 מיליון דולר.

העסקה החדשה של הפורוורד מחברת אותו לרוקטס לטווח ארוך וכוללת אופציית שחקן לעונה נוספת, מה שמעניק לסקורר האגדי את הכוח להחליט האם להמשיך לעונה נוספת או להפוך לשחקן חופשי בתום התקופה.

הסיפור המעניין באמת מאחורי החתימה הוא הוויתור הכספי העצום של דוראנט. על פי חוקי הליגה, השחקן היה זכאי לחתום על חוזה מקסימום של 120 מיליון דולר, אך בחר במודע לוותר על כ-30 מיליון דולר.

הסיבה לוויתור היא כדי שיוסטון תקבל יותר גמישות תקרת השכר שתקל על בניית הקבוצה, זאת במטרה להגיע רחוק ולאפשר סגל יותר איכותי.

