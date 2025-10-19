יום ראשון, 19.10.2025 שעה 16:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

לפני הדרבי: המשטרה עצרה חשוד עם 4 זיקוקים

מספר שעות לפני המשחק, היערכות משטרת ישראל הובילה למעצר של אוהד בשנות ה-20 לחייו בחשד שניסה להחדיר לבלומפילד "זיקוקים העלולים לסכן חיי אדם"

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

הדרבי הגדול של תל אביב חוזר לכדורגל הישראלי לאחר עונת היעדרות שמכבי והפועל תל אביב ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 לראשונה העונה. המשחק הנפיץ מביא איתו גם להיערכות מורחבת של משטרת ישראל.

מספר שעות לפני המשחק, במשטרה הודיעו על מעצר של חשוד בשנות ה-20 לחייו שניסה להחדיר לאצטדיון בלומפילד “זיקוקים העלולים לסכן חיי אדם”, לדברי המשטרה.

בהודעה לעיתונות נכתב: “במסגרת היערכות המשטרה הערב לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי, במשחק המתקיים באיצטדיון בלומפילד, שוטרי יס"מ מחוז תל אביב עצרו לפני זמן קצר אוהד חשוד במהלך התהלוכה וברשותו נתפסו 4 זיקוקים שעלולים לגרום לפגיעה בגוף ובנפש.

הזיקוקים שנתפסו (דוברות המשטרה)הזיקוקים שנתפסו (דוברות המשטרה)

“לצערנו שוב אנו רואים אוהדים שבאים למגרשים עם כוונות לאלימות הכוללת הפעלה של אמצעים פירוטכנים מסוכנים ולא צפייה במשחק כדורגל, הודות לפעילות נחושה של השוטרים הצלחנו למנוע החדרה של  האמצעים למגרש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */