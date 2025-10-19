יום שלישי, 21.10.2025 שעה 16:50
כדורגל ישראלי

גל לוי ישפוט את ב"ש, נאאל עודה את מכבי ת"א

שיבוץ השופטים למחזור השמיני בליגת העל נקבע: בונדרב ינהל את המשחק בין הפועל חיפה לבית"ר, קליין בין נתניה להפועל ת"א. מי ישפוט את מכבי חיפה?

|
גל לוי (רדאד ג'בארה)
גל לוי (רדאד ג'בארה)

כמדי שבוע, באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור הבא בליגת העל, שיהיה המחזור השמיני.

במוקד – במשחק בין הפועל באר שבע למכבי בני ריינה ישפוט גל לוי, נאאל עודה ינהל את ההתמודדות בין מכבי תל אביב לעירוני קריית שמונה ובין הפועל חיפה לבית”ר ירושלים ישפוט ויטלי בונדרב.

בנוסף, במשחק בין עירוני טבריה למכבי חיפה שיתקיים באצטדיון גרין, ישפוט אוהד אסולין, כשאת המשחק בין מכבי נתניה להפועל תל אביב אצל היהלומים, ינהל השופט אביב קליין.

דוד פוקסמן יהיה האיש הראשי עם המשרוקית בהתמודדות בין מ.ס אשדוד להפועל פתח תקווה, ועידן לייבה יהיה השופט הראשי במפגש בין הפועל ירושלים לבני סכנין.

