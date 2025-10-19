גל לוי ישפוט את ב"ש, נאאל עודה את מכבי ת"א

כמדי שבוע, באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור הבא בליגת העל, שיהיה המחזור השמיני.

במוקד – במשחק בין הפועל באר שבע למכבי בני ריינה ישפוט גל לוי, נאאל עודה ינהל את ההתמודדות בין מכבי תל אביב לעירוני קריית שמונה ובין הפועל חיפה לבית”ר ירושלים ישפוט ויטלי בונדרב.

בנוסף, במשחק בין עירוני טבריה למכבי חיפה שיתקיים באצטדיון גרין, ישפוט אוהד אסולין, כשאת המשחק בין מכבי נתניה להפועל תל אביב אצל היהלומים, ינהל השופט אביב קליין.

דוד פוקסמן יהיה האיש הראשי עם המשרוקית בהתמודדות בין מ.ס אשדוד להפועל פתח תקווה, ועידן לייבה יהיה השופט הראשי במפגש בין הפועל ירושלים לבני סכנין.