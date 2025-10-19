שער ובישול לניקו פאס, יובה הפסידה 2:0 לקומו

משחקי המחזור השביעי בליגה האיטלקית נמשכו גם אתמול (ראשון), כאשר המשחק המוקדם של היום יצא לדרך, כשיובנטוס הפסידה 2:0 לקומו וסופרת משחק שישי ללא ניצחון בכל המסגרות. בנוסף, בולוניה ניצחה 0:2 את קליארי ונצמדה לפסגה, וגנואה נפרדה ב-0:0 עם פארמה. במשחק המאוחר של היום, גם אטאלנטה ולאציו נפרדו ב-0:0.

קומו – יובנטוס 0:2

מקרטעת: קומו מפתיעה את יובה 0:2

הקבוצה המרעננת של ססק פברגאס הצליחה לנצח את הביאנקונרי לראשונה מזה 74 שנים, זאת בזכות הופעת ענק של ניקו פאס, שבשבעה משחקי ליגה סיפק כבר ארבעה שערים וארבעה בישולים – מעורבות בשמונה כיבושים מתוך תשעה בסך הכל של הקבוצה עד כה.

הסכר נפרץ כבר בדקה הרביעית, כשתרגיל קרן של הכוכב הארגנטינאי נכנס בכדור מסובב אל מארק אוליבר-קמפף, שברח להגנה וקבע את הראשון בבעיטה חזקה. בדקה ה-79 פאס הפך מהמבשל לכובש, כשיצא להתקפה מתפרצת שבסיומה הצליח להתל בשחקני הגברת הזקנה ולשלוח כדור חד לרשת. הלריאני טיפסו מעל יובה בטבלה, כשהיא תופסת את המקום השישי לעומת השביעי.

אטאלנטה – לאציו 0:0

חלוקת נקודות בין אטאלנטה ללאציו

מצד אחד, המארחת נותרה הקבוצה היחידה שלא הפסידה העונה בליגה האיטלקית. מצד שני, זה התיקו החמישי שלה בשבעה משחקים, כשלא הצליחה להכניע את איבן פרובדל, שסיפק יום גדול בין קורות הנשרים, במאבק בו רק קבוצה אחת הופיעה על המגרש, אך כאמור, לא הצליחה למצוא את הרשת. האורחת מנגד, לא מצליחה להתרומם עד כה העונה, והיא בחלק התחתון של הטבלה עם 8 נקודות בלבד.

קליארי – בולוניה 2:0

מנצחת בחוץ: 0:2 לבולוניה על קליארי

בדו קרב בין שתיים משלוש הקבוצות בליגה הבכירה המשחקות בצבעי אדום-כחול, האורחת הצליחה להשיג שלוש נקודות קלות ולהיצמד לפסגה, כשהיא במקום החמישי, שתי נקודות מהמקום הראשון. אמיל הולם כבש ראשון אחרי בישול של יינס אודגרד. ריקרדו אורסוליני חתם את התוצאה עם פצצה מרחוק לרשת.

גנואה – פארמה 0:0

0:0 רותח בין גנואה לפארמה

הגריפוני עדיין ללא ניצחון אחרי שבעה משחקים, כשסיימו בתיקו מאופס נגד הצלבנים. זו הפעם הרביעית בה חניכיו של פטריק ויירה לא מצליחים למצוא את הרשת מפתיחת העונה, למרות שעבדולאיי אנ’דייה, בלם האורחת, הורחק עוד במהלך המחצית הראשונה. השוער היפני ציון סוזוקי הצטיין ועצר לא פחות משבע בעיטות לשערו.