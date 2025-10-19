יום ראשון, 19.10.2025 שעה 20:56
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

במשטרה החליטו: הדרבי של תל אביב פוצץ סופית

עצוב: אחרי מופע פירוטכני אדיר של אוהדי הפועל תל אביב, מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז תל אביב החליטו שלא לקיים את המפגש היוקרתי נגד מכבי תל אביב

|
האבוקות באדום מכסות את בלומפילד (אחר)
האבוקות באדום מכסות את בלומפילד (אחר)

עצוב מאוד. המשטרה בראשות המפכ”ל דני לוי החליטו שהדרבי של תל אביב לא ישוחק היום (ראשון), בהחלטה שהתקבלה כמה רגעים בודדים אחרי ששריקת הפתיחה הייתה אמורה להישמע. אוהדי הפועל ת”א ביצעו מופע פירוטכני עצום שהיה מלא בזיקוקים ורימוני עשן, בלומפילד התמלא בעשן, השריקה נדחתה ולבסוף הוחלט שהיא גם לא תישמע.

כאמור, הקהל האדום סיפק מופע פירוטכני, ותחילה הודיעו על דחיית המשחק, אך מיד נצפו לא מעט שוטרים במקום עושים שיחה וחושבים מה המהלך הנכון, ולבסוף מפכ”ל המשטרה ומפקד מחוז תל אביב קיבלו החלטה שלא לקיים את הרגע הגדול.

כמובן שכבר כל בלומפילד התמלא מפה לפה ולמעלה מ-25,000 אוהדים התיישבו על הכיסא שלהם בהמתנה לדרבי, שכאמור לא קיבלנו משחק שכזה כבר למעלה משנה וכולם חיכו לזה, אך ההמתנה הייתה לשווא והמפגש היוקרתי הזה כבר לא ישוחק היום בהתאם להחלטת המשטרה.

הדשא בבלומפילד מוסתר לגמרי (אחר)הדשא בבלומפילד מוסתר לגמרי (אחר)
רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)
