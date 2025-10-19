במשטרה החליטו: הדרבי של תל אביב פוצץ סופית

עצוב מאוד. המשטרה בראשות המפכ”ל דני לוי החליטו שהדרבי של תל אביב לא ישוחק היום (ראשון), בהחלטה שהתקבלה כמה רגעים בודדים אחרי ששריקת הפתיחה הייתה אמורה להישמע. אוהדי הפועל ת”א ביצעו מופע פירוטכני עצום שהיה מלא בזיקוקים ורימוני עשן, בלומפילד התמלא בעשן, השריקה נדחתה ולבסוף הוחלט שהיא גם לא תישמע.

כאמור, הקהל האדום סיפק מופע פירוטכני, ותחילה הודיעו על דחיית המשחק, אך מיד נצפו לא מעט שוטרים במקום עושים שיחה וחושבים מה המהלך הנכון, ולבסוף מפכ”ל המשטרה ומפקד מחוז תל אביב קיבלו החלטה שלא לקיים את הרגע הגדול.

כמובן שכבר כל בלומפילד התמלא מפה לפה ולמעלה מ-25,000 אוהדים התיישבו על הכיסא שלהם בהמתנה לדרבי, שכאמור לא קיבלנו משחק שכזה כבר למעלה משנה וכולם חיכו לזה, אך ההמתנה הייתה לשווא והמפגש היוקרתי הזה כבר לא ישוחק היום בהתאם להחלטת המשטרה.

הדשא בבלומפילד מוסתר לגמרי (אחר)