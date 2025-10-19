חזן דורש מההתאחדות לכדורגל כשני מיליון ש"ח

אלון חזן דורש מההתאחדות לכדורגל כשני מיליון שקלים עבור תשלום תנאים סוציאליים בגמול עבודה בשבת, כך נודע לראשונה ל-ONE. מאמן הנבחרת לשעבר שלח מכתב להתאחדות לכדורגל באמצעות עורך הדין שי אליאס בו הוא מציין כי הוא מבקש לפתור את הסוגיה “ברוח טובה וללא כל מחלוקות”.

תלוש השכר לפי המכתב שהדרישה של חזן עמד על סך של 146,930 ש”ח ברוטו לחודש. אליאס טוען כי שולם לחזן דמי הודעה מוקדמת בלבד, אך לא שולמו לו מלוא התנאים הסוציאליים כדין.

הוא דורש פיצוי פיטורין עבור 15.9 שנים, בסך של 1.846,000 מיליון ש”ח, דמי הבראה בסך של 21,736 ש”ח, ימי חופשה בסך של 31,164 ש”ח, גמול עבודה בשבת בימים שהיו משחקים בינלאומיים בחו”ל בסך של 25,882 ש”ח. אליאס מבקש “לסיים את העניין ברוח טובה והח”מ מציע לקיים פגישה בכדי להביא פיתרון למחלוקת”. סך הכל הסכום שדורש חזן הוא 1.924,782 מיליון ש”ח.