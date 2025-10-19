יום ראשון, 19.10.2025 שעה 16:45
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

חזן דורש מההתאחדות לכדורגל כשני מיליון ש"ח

פרסום ראשון: מאמן הנבחרת לשעבר דורש מההתאחדות לכדורגל תשלום עבור תנאים סוציאליים וגמול עבודה בשבת: פיצוי פיטורין, ימי חופשה, דמי הבראה עוד

|
אלון חזן (חגי מיכאלי)
אלון חזן (חגי מיכאלי)

אלון חזן דורש מההתאחדות לכדורגל כשני מיליון שקלים עבור תשלום תנאים סוציאליים בגמול עבודה בשבת, כך נודע לראשונה ל-ONE. מאמן הנבחרת לשעבר שלח מכתב להתאחדות לכדורגל באמצעות עורך הדין שי אליאס בו הוא מציין כי הוא מבקש לפתור את הסוגיה “ברוח טובה וללא כל מחלוקות”.

תלוש השכר לפי המכתב שהדרישה של חזן עמד על סך של 146,930 ש”ח ברוטו לחודש. אליאס טוען כי שולם לחזן דמי הודעה מוקדמת בלבד, אך לא שולמו לו מלוא התנאים הסוציאליים כדין.

הוא דורש פיצוי פיטורין עבור 15.9 שנים, בסך של 1.846,000 מיליון ש”ח, דמי הבראה בסך של 21,736 ש”ח, ימי חופשה בסך של 31,164 ש”ח, גמול עבודה בשבת בימים שהיו משחקים בינלאומיים בחו”ל בסך של 25,882 ש”ח. אליאס מבקש “לסיים את העניין ברוח טובה והח”מ מציע לקיים פגישה בכדי להביא פיתרון למחלוקת”. סך הכל הסכום שדורש חזן הוא 1.924,782 מיליון ש”ח.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)
