יום ראשון, 19.10.2025 שעה 16:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

היתרון בכל צד, המפתחות ויתר המספרים לדרבי

הפועל ומכבי ת"א ייפגשו הערב ב-20:30 למפגש מסקרן ולקראתו אלה הנתונים המרכזיים מהצד האדום והצד הצהוב. וגם: משחקי העבר, טוריאל, פרץ ובליץ'

|
כריסטיאן בליץ' ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
כריסטיאן בליץ' ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)

הפועל תל אביב תארח הערב (ראשון) ב-20:30 בבלומפילד את מכבי לדרבי הגדול והמסקרן של תל אביב שחוזר אלינו. וזה גם זמן טוב למספרים המעניינים (באדיבות מנהלת הליגות) טרם המשחק בו הפועל תנסה להמשיך לתקוע יתד בצמרת ליגת העל והאלופה מצדה תרצה להוריד את הפער מהפועל באר שבע לנקודה אחת בלבד.

מבחינת מפגשי העבר מכבי כמובן ניצחה 4 מ-5 הדרבים האחרונים, כשכזכור הניצחון האחרון של האדומים מת”א היה אי שם ב-2014. הדרבי האחרון הסתיים ב-2:4 צהוב והיה עוד אבן דרך של הצהובים להשבת הצלחת לקריית שלום בסיום אותה עונה.

במבט רחוק יותר – בעשרת מפגשי הדרבי האחרונים בכל המסגרות, מכבי ת"א רשמה שבעה ניצחונות ושלושה מפגשים נוספים הסתיימו בתוצאות תיקו. מאזן השערים במפגשים הללו עומד על: 7-26 לטובת הצד הצהוב של העיר.

ומה באשר למאמן של האדומים? כשחקן הפועל ת"א, אליניב ברדה השתתף בשישה משחקי דרבי במסגרת הליגה הבכירה, בהם ניצח בשלושה משחקים, הפסיד בשניים ופעם נוספת הסתיימה בתיקו.

אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)

מבחינת נתונים העונה – הפועל ת"א היא הקבוצה שביצעה הכי הרבה עבירות (113), כאשר נשרקות נגדה 18.8 עבירות בממוצע למשחק. בנוסף, האדומים כבשו ארבעה שערים מחוץ לרחבת ה-16, הכי הרבה יחד עם בית"ר ירושלים, ובנוסף כבשו שני שערים מבעיטה חופשית ישירה – יותר מכל קבוצה אחרת בליגה.

שחקני האלופה בצהוב ניצחו ב-52.9% מהמאבקים על הכדור, כשרק הפועל פ"ת רשמה אחוז גבוה יותר. בנוסף, הצהובים מובילים את הליגה בכמות כדורי הרחוב המדויקים – השלימו 38 ניסיונות מוצלחים מתוך 119, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה הבכירה.

באשר לשחקני המפתח – מהצד האדום ומלבד דניאל דאפה שנמצא בעונה טובה, סתיו טוריאל מעורב ישירות בשמונה שערים (כבש חמישה ובישל שלושה), כאשר הוא רושם שער/בישול כל 53.50 דקות בממוצע. בנוסף לכך, הכוכב של הפועל ת”א מוביל את הליגה בכמות מסירות הרוחב המדויקות עם 13 ניסיונות מוצלחים.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

בצד הצהוב – דור פרץ הגיע ל-20 מצבי הבקעה מתחילת העונה (שני בליגת העל), והצליח לתרגם 25% מהם לשערים, כאשר הוא מוביל את הצהובים עם חמישה כיבושים מפתיחת העונה. בנוסף, כריסטיאן בליץ' מדורג במקום הרביעי בכמות הכדרורים המוצלחים שביצע עם 12 כאלה מתוך 19 ניסיונות. בנוסף, הקשר הסרבי מוביל את הליגה בכמות התיקולים המוצלחים עם 18 כאלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */