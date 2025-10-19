היתרון בכל צד, המפתחות ויתר המספרים לדרבי

הפועל תל אביב תארח הערב (ראשון) ב-20:30 בבלומפילד את מכבי לדרבי הגדול והמסקרן של תל אביב שחוזר אלינו. וזה גם זמן טוב למספרים המעניינים (באדיבות מנהלת הליגות) טרם המשחק בו הפועל תנסה להמשיך לתקוע יתד בצמרת ליגת העל והאלופה מצדה תרצה להוריד את הפער מהפועל באר שבע לנקודה אחת בלבד.

מבחינת מפגשי העבר מכבי כמובן ניצחה 4 מ-5 הדרבים האחרונים, כשכזכור הניצחון האחרון של האדומים מת”א היה אי שם ב-2014. הדרבי האחרון הסתיים ב-2:4 צהוב והיה עוד אבן דרך של הצהובים להשבת הצלחת לקריית שלום בסיום אותה עונה.

במבט רחוק יותר – בעשרת מפגשי הדרבי האחרונים בכל המסגרות, מכבי ת"א רשמה שבעה ניצחונות ושלושה מפגשים נוספים הסתיימו בתוצאות תיקו. מאזן השערים במפגשים הללו עומד על: 7-26 לטובת הצד הצהוב של העיר.

ומה באשר למאמן של האדומים? כשחקן הפועל ת"א, אליניב ברדה השתתף בשישה משחקי דרבי במסגרת הליגה הבכירה, בהם ניצח בשלושה משחקים, הפסיד בשניים ופעם נוספת הסתיימה בתיקו.

אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)

מבחינת נתונים העונה – הפועל ת"א היא הקבוצה שביצעה הכי הרבה עבירות (113), כאשר נשרקות נגדה 18.8 עבירות בממוצע למשחק. בנוסף, האדומים כבשו ארבעה שערים מחוץ לרחבת ה-16, הכי הרבה יחד עם בית"ר ירושלים, ובנוסף כבשו שני שערים מבעיטה חופשית ישירה – יותר מכל קבוצה אחרת בליגה.

שחקני האלופה בצהוב ניצחו ב-52.9% מהמאבקים על הכדור, כשרק הפועל פ"ת רשמה אחוז גבוה יותר. בנוסף, הצהובים מובילים את הליגה בכמות כדורי הרחוב המדויקים – השלימו 38 ניסיונות מוצלחים מתוך 119, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה הבכירה.

באשר לשחקני המפתח – מהצד האדום ומלבד דניאל דאפה שנמצא בעונה טובה, סתיו טוריאל מעורב ישירות בשמונה שערים (כבש חמישה ובישל שלושה), כאשר הוא רושם שער/בישול כל 53.50 דקות בממוצע. בנוסף לכך, הכוכב של הפועל ת”א מוביל את הליגה בכמות מסירות הרוחב המדויקות עם 13 ניסיונות מוצלחים.

כריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

בצד הצהוב – דור פרץ הגיע ל-20 מצבי הבקעה מתחילת העונה (שני בליגת העל), והצליח לתרגם 25% מהם לשערים, כאשר הוא מוביל את הצהובים עם חמישה כיבושים מפתיחת העונה. בנוסף, כריסטיאן בליץ' מדורג במקום הרביעי בכמות הכדרורים המוצלחים שביצע עם 12 כאלה מתוך 19 ניסיונות. בנוסף, הקשר הסרבי מוביל את הליגה בכמות התיקולים המוצלחים עם 18 כאלה.