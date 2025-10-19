להפועל ב"ש לא הגיע פנדל בדקה ה-90 מול ק"ש

אחרי שבת עמוסה של כדורגל ישראלי עם חמישה משחקים במסגרת ליגת העל והמון דרמות, ועדת השיפוט פירסמה היום (ראשון) את מסקנותיה על האירועים שנויי המחלוקת שהיו במהלך השבת, כולל על משחק בודד מהליגה הלאומית שנערך השבוע. במסקנות הוועדה נכתב:

הפועל ק״ש - הפועל ב״ש (0:1)

בדקה ה-90 שחקן הגנה של ק״ש שיחק בכדור ובעט אותו על היד שלו, החלטת השופט גל לייבוביץ’ להמשיך במשחק ללא שריקה הייתה נכונה. בהתאם לחוקה במקרה של own play כאשר שחקן בועט בכדור שפוגע ביד שלו אין עבירת יד למעט במקרים בהם היד נמצאת מעל גובה הראש.

בני סכנין - עירוני טבריה (0:2)

בדקה ה-80 הכדור נבעט לעבר השער וניתז מהגוף של שחקן ההגנה לעבר ידו שהייתה פתוחה עוד לפני הבעיטה והרחיבה את נפח הגוף. מכיוון שלא מדובר במשחק עצמי אלא בכדור שניתז מהרגל ולנוכח העובדה שהיד הגדילה מלכתחילה את נפח הגוף של השחקן באופן לא טבעי, מדובר בעבירת יד והתערבות מוצדקת של שופט המסך אוהד אסולין.



עירוני מודיעין - מכבי פ״ת (2:1)

בדקה ה-71 נשרקה בעיטת עונשין לזכות מכבי פ״ת לאחר נגיעת יד של שחקן מודיעין ברחבה. במקרה הפרטי שלפנינו, כאשר שחקן הגנה מרחיק כדור לכיוון מרכז המגרש והכדור פוגע במפתיע ביד של חברו לקבוצה שהיה קרוב אליו, לא תישרק בעיטת עונשין גם אם היד ממוקמת לא במנח טבעי או מרחיבה את נפח הגוף.