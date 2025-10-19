הרכבים וציונים



ג'וד בלינגהאם מול ג'נה (IMAGO) ג'וד בלינגהאם מול ג'נה (IMAGO)

המחזור התשיעי של הלה ליגה נמשך בשעה זו, כשריאל מדריד מתארחת אצל חטאפה לדרבי הקטן של עיר הבירה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו מגיעה למשחק עם מטרה ברורה, להגיע לקלאסיקו בשבוע הבא מהמקום הראשון, כשרק ניצחון יספק אותם, מנגד החבורה של בורדלאס תנסה לעצור אותה לראשונה מאז ינואר 2022.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מוצלחת של 10 ניצחונות מ-11 משחקים, ההפסד היחיד העונה היה נגד קבוצה אחרת מהעיר מדריד, אתלטיקו מדריד. קיליאן אמבפה מגיע למפגש בכושר שיא וינסה למצוא את הרשת במשחק ה-11 ברציפות בכל המסגרות. בגזרת הפצועים דין האוסן, דני סבאיוס, אנטוניו רודיגר ודני קרבאחל לא כשירים.

מן העבר השני, בורדלאס וחניכיו פתחו את העונה עם שתי ניצחונות רצופים, אבל מאז הקבוצה עם חמש נקודות בלבד משישה משחקים, והיא ניצבת במקום ה-11 בליגה. יחד עם זאת, חטאפה כבשה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים שלה ונגד ההגנה הפצועה של ריאל, היא מסוגלת להפתיע.