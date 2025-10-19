האליפות החלה בלי ישראלים, אינדונזיה תענש?

אליפות העולם בהתעמלות מכשירים יצאה לדרך היום (ראשון) באינדונזיה - ללא המתעמלים הישראלים, לאחר שהממשלה המקומית החליטה לבטל את הוויזות שניתנו להם ממש ברגע האחרון. בעקבות זאת, הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי תדון בחודש הקרוב בנושא והיא עלולה להטיל סנקציות על המארחים ואולי אף על חברי ההנהלה שלכאורה היו שותפים להחלטה.

כזכור, ביום שישי האחרון בוועד האולימפי הבינלאומי פרסמו הצהרה בנוגע להדרת הישראלים מהתחרות והודיעו רשמית: "הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי תדון במקרה הספציפי של אינדונזיה - ובמשמעויות עבור כל הגורמים המעורבים - בישיבתה הקרובה. אסור להטיל על הספורטאים החלטות פוליטיות".

לפי ההערכות, בחודש הקרוב יתכנס הוועד המנהל של הארגון והוא עשוי להטיל סנקציות ואף להטיל עונשים. על הפרק, כמה אפשרויות: פסילת ההצעה של אינדונזיה לארח את המשחקים האולימפיים ב-2036, הטלת סנקציות על הוועד האולימפי האינדונזי, ובמקרה קיצון אף תיתכן הדחה של חברי הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי שהיו שותפים להחלטה להדיר את המשלחת הישראלית מהתחרות העולמית בהתעמלות מכשירים.

ראשית, בארגון מאוכזבים מאוד משני חברי הוועד האולימפי הבינלאומי, שעלולים להיפגע מכך שלא דרשו מממשלת אינדונזיה לאפשר לישראלים להיכנס לשטחה ולמעשה הפרו את האמנה האולימפית של הוועד האולימפי הבינלאומי, שדורשת שוויון והכלה. מדובר בשר הספורט האינדונזי, אריק טוחיר, וביו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה.

דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

בארגון ידונו בחלקם של “המעורבים האחראים”, כלומר שלא מנעו את ההפרה של האמנה האולימפית. אם שר הספורט האינדונזי חבר ב-IOC ורואה שהממשלה מפרה ברגל גסה את האמנה האולימפית, הוא צריך לפעול משום שהוא מחויב לשמור אמונים לארגון ולערכים של הספורט האולימפי - אך למעשה טוחיר לא פעל כפי שמצופה ממנו וספק אם נקט בפעולות כדי למנוע זאת.

גם מורינארי ווטאנבה, שעומד בראש ארגון גדול כמו איגוד ההתעמלות העולמי, לא פעל במהירות כפי שנעשה בפיפ״א עם הרחקת ישראל מהמונדיאליטו, טורניר שהועבר בזמן קצר למדינה מארחת אחרת. ממנו האכזבה כפולה, משום שהוא גם העמיד את עצמו לאחרונה בבחירות כמועמד לתפקיד נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי. הדחה של חבר הנהלת IOC היא אירוע חריג, אבל קרה בעבר.

בנוסף, ייתכן שיוטלו סנקציות על הוועד האולימפי האינדונזי שכינס מסיבת עיתונאים והצהיר בפומבי כי הוא מקבל את החלטת הממשלה ולא נאבק בה. יתרה מכך, ככל הידוע הנציגות המקומית לכאורה לא פנתה גם לוועד האולימפי הבינלאומי כדי לקבל גיבוי למקרה בו ייאלץ להתנגד לממשלה באינדונזיה שלקחה את ההחלטה על ביטול הוויזות לישראלים.

מעבר לכך, גם אינדונזיה עלולה להיפגע בעתיד כך שלא תוכל לארח אירועי ספורט אולימפיים גדולים. אינדונזיה הגישה הצעה לאירוח המשחקים האולימפיים בשנת 2036 וייתכן שהיא תידחה עוד לפני שידונו בה בגלל שבארגון מתקשים לסמוך על הממשלה שתאפשר לכל המדינות המשתתפות לקחת חלק באירוע הספורט הגדול בעולם. הוועד האולימפי הבינלאומי, אגב, ניסה לפתור את המשבר עם נבחרת ישראל בשיחות ישירות מול האינדונזים, אך ללא הצלחה, כך שהוא מבין כי יש בעייתיות מולם.

יו״ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, הגישה מספר מכתבים ותלונות על כך שנבחרת ישראל לא יכולה להשתתף באליפות העולם. ארד אף שוחחה עם נשיאת הארגון, קריסטי קובנטרי, שמכירה את הפרטים.