4,282 ימים והספירה חיה: מספרי הבצורת בדרבי

הרצף עדיין בחיים, ואוהדי מכבי תל אביב יכולים לחייך. 4,282 ימים ללא ניצחון בדרבי של הפועל, והערב (ראשון) הרצף המטורף הזה נשאר כמו שהוא וימשיך עוד מספר חודשים עד לדרבי הבא לפחות, כאשר חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ גברו על אלה של אליניב ברדה עם 1:1 ב-120 דקות וניצחון בפנדלים כדי לשמור את הריצה בחיים.

אז עד כמה הבצורת חריגה? כאמור, 4,282 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 בארפיל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים.

אז ב-30 הדרבים ששוחקו, זה כמעט ותמיד נגמר בניצחון של מכבי תל אביב. 25 פעמים הצהובים חגגו ורק בחמישה מקרים זה נגמר בתיקו, וכמובן 0 עגול של מקרים של ניצחון אדום. אגב, אחת מתוצאות התיקו היא אותו משחק שבו פואד פרץ להרביץ לערן זהבי, כאשר המשחק פוצץ ונקבע שייגמר ב-0:0, וגם הניצחון הטכני העונה במשחק הראשון בליגה, שנגמר ב-0:3, ויש גם את הטכני מלפני כמה חודשים.

ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)

במהלך הרצף המטורף הזה, מכבי תל אביב סיפקה לא פחות משלוש חמישיות לרשת של היריבה, שתי רביעיות וארבע פעמים שלושה שערים (כולל טכני אחד). אגב, כן הייתה עונה אחת שנגמרה ללא הפסד עבור הפועל, בעונת 2018/19 היה 0:0 בנתניה ו-1:1 במושבה, כשעמנואל בואטנג השווה בדקה ה-88 אחרי שער של צ’יקו אפואדו.

שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)

ב-30 המשחקים הללו, כאמור כולל היום, מכבי תל אביב כבשה לא פחות מ-56 שערים לרשת של הפועל תל אביב, שמצידה מנגד כבשה במשחקים הללו רק 10 שערים, כלומר 10:56, פשוט מטורף. בעונת 2019/20 היו ארבעה דרבים והפועל לא כבשה באחד מהם. 0:3, 0:3, 0:2 ו-0:3 למכבי תל אביב.