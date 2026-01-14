יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:42
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

4,282 ימים והספירה חיה: מספרי הבצורת בדרבי

הפועל שוב לא ניצחה את מכבי והרצף נותר: 30 משחקים, 25 ניצחונות למכבי, 5 תוצאות תיקו, 3 חמישיות, 4 רביעיות ויחס שערים מטורף. המספרים של הדרבי

|
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)

הרצף עדיין בחיים, ואוהדי מכבי תל אביב יכולים לחייך. 4,282 ימים ללא ניצחון בדרבי של הפועל, והערב (ראשון) הרצף המטורף הזה נשאר כמו שהוא וימשיך עוד מספר חודשים עד לדרבי הבא לפחות, כאשר חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ גברו על אלה של אליניב ברדה עם 1:1 ב-120 דקות וניצחון בפנדלים כדי לשמור את הריצה בחיים.

אז עד כמה הבצורת חריגה? כאמור, 4,282 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 בארפיל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים.

אז ב-30 הדרבים ששוחקו, זה כמעט ותמיד נגמר בניצחון של מכבי תל אביב. 25 פעמים הצהובים חגגו ורק בחמישה מקרים זה נגמר בתיקו, וכמובן 0 עגול של מקרים של ניצחון אדום. אגב, אחת מתוצאות התיקו היא אותו משחק שבו פואד פרץ להרביץ לערן זהבי, כאשר המשחק פוצץ ונקבע שייגמר ב-0:0, וגם הניצחון הטכני העונה במשחק הראשון בליגה, שנגמר ב-0:3, ויש גם את הטכני מלפני כמה חודשים.

ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)ערן זהבי ופואד בדרבי (יניב גונן)

במהלך הרצף המטורף הזה, מכבי תל אביב סיפקה לא פחות משלוש חמישיות לרשת של היריבה, שתי רביעיות וארבע פעמים שלושה שערים (כולל טכני אחד). אגב, כן הייתה עונה אחת שנגמרה ללא הפסד עבור הפועל, בעונת 2018/19 היה 0:0 בנתניה ו-1:1 במושבה, כשעמנואל בואטנג השווה בדקה ה-88 אחרי שער של צ’יקו אפואדו.

שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)שי אבוטבול חוגג (יוסי ציפקיס)

ב-30 המשחקים הללו, כאמור כולל היום, מכבי תל אביב כבשה לא פחות מ-56 שערים לרשת של הפועל תל אביב, שמצידה מנגד כבשה במשחקים הללו רק 10 שערים, כלומר 10:56, פשוט מטורף. בעונת 2019/20 היו ארבעה דרבים והפועל לא כבשה באחד מהם. 0:3, 0:3, 0:2 ו-0:3 למכבי תל אביב.

