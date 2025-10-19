מערכת ONE
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון) מפגש ענק, בשעה זו ליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.
אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.
מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.
מחצית ראשונה
-
'14
- אחרי 14 דקות, הרדס ניסו לצאת מההלם עם מצב נייח של מוחמד סלאח, ששלח כדור ארוך אל הרחבה ומצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אבל הקפטן היה לא מדויק מספיק ושלח את הכדור החוצה
-
'2
- במהלך השער, אלכסיס מק אליסטר נפגע בראשו ונאלץ לקבל טיפול. לבסוף, הקשר חזר לדשא עם קסדת ראש
-
'2
- שער! אנפילד בהלם! כבר בהתקפה הראשונה שלה, מנצ'סטר יונייטד עלתה ליתרון! כדור עומק גדול של אמאד דיאלו הגיע אל בריאן אמבומו, שנותר באחד על אחד מול גיורגי ממרדשווילי, ומול השוער המחליף של ליברפול, הקמרוני המוכשרא לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את מפגש הענקיות לדרך! האם ליברפול תצליח לשוב למסלול הניצחונות, או שמנצ'סטר יונייטד תצליח לחבר ניצחון שני רצוף?