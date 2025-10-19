יום ראשון, 19.10.2025 שעה 18:56
יום ראשון, 19/10/2025, 18:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 8
מנצ'סטר יונייטד
דקה 26
0 1
שופט: מייקל אוליבר
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
128-88אסטון וילה10
119-98אברטון11
1011-97מנצ'סטר יונייטד12
97-78ניוקאסל13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20
מערכת ONE | 19/10/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון) מפגש ענק, בשעה זו ליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.

מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.

מחצית ראשונה
  • '14
  • החמצת פנדל
  • אחרי 14 דקות, הרדס ניסו לצאת מההלם עם מצב נייח של מוחמד סלאח, ששלח כדור ארוך אל הרחבה ומצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אבל הקפטן היה לא מדויק מספיק ושלח את הכדור החוצה
  • '2
  • פציעה
  • במהלך השער, אלכסיס מק אליסטר נפגע בראשו ונאלץ לקבל טיפול. לבסוף, הקשר חזר לדשא עם קסדת ראש
  • '2
  • שער
  • שער! אנפילד בהלם! כבר בהתקפה הראשונה שלה, מנצ'סטר יונייטד עלתה ליתרון! כדור עומק גדול של אמאד דיאלו הגיע אל בריאן אמבומו, שנותר באחד על אחד מול גיורגי ממרדשווילי, ומול השוער המחליף של ליברפול, הקמרוני המוכשרא לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את מפגש הענקיות לדרך! האם ליברפול תצליח לשוב למסלול הניצחונות, או שמנצ'סטר יונייטד תצליח לחבר ניצחון שני רצוף?
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה