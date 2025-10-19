יום ראשון, 19.10.2025 שעה 13:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
3143-1562הפועל ירושלים
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

"לאן" מחכה עוד לכ-3.5 מיליון שקל מהפועל וינאי

חשיפת "שיחת היום: משרד הכרטיסים שוקל הליכים אחרי שהקבוצה לא החזירה את הכסף שקיבלה על חשבון ההסכם, אותו ביטלה בטענה לשת"פ "לאן" עם האולטראס

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

משרד הכרטיסים "לאן" מתכוון לפתוח בהליך משפטי נגד קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב והבעלים שלה, עופר ינאי, אם עד סוף חודש אוקטובר לא יוחזר לו סכום של כ-3.5 מיליון שקל, כך נודע ל"שיחת היום".

הכסף הועבר על ידי המשרד כ"מקדמה" במסגרת הסכם רב-שנתי עליו חתמו הצדדים בנובמבר 2024, אך מאז הסכם זה בוטל ביוני האחרון ביוזמת הקבוצה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, בהפועל תל אביב החליטו לפוצץ את ההסכם בטענה ש"לאן" שיתפה פעולה עם ארגון האולטראס של המועדון - טענה שגרמה למשבר אמון חריף בין הצדדים.

מאז, ב"לאן" דורשים את החזר הכסף שניתן לקבוצה על חשבון ההתקשרות, אך עד כה לא התקבל מענה או תשלום מצידה של הפועל.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

בחודשים האחרונים הפגינו ב"לאן" סבלנות והמתינו לפתרון מוסכם, אולם כעת, לפי גורמים המעורבים בנושא, הסבלנות פוקעת ואם הכסף לא יוחזר עד סוף החודש, תוגש תביעה משפטית נגד הקבוצה וינאי באופן אישי.

"משרד הכרטיסים ‘לאן’ נוהג לאורך שנים לשתף פעולה עם קבוצות ספורט בישראל, לעיתים תוך מתן דמי קדימה לסיוע תזרימי לקבוצות", לפי גורמים בספורט הישראלי. לדבריהם, נעשו ניסיונות גישור מצד דמויות בכירות בעולם הספורט והעסקים כדי ליישב את המחלוקת, אך מאמצי הפשרה כשלו עד כה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
