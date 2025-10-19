יום שלישי, 21.10.2025 שעה 16:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"לא יכול לומר שיש משתפי פעולה מבפנים"

ראש מרחב שיטור במרחב איילון, מיכאל כשר, ל"שיחת היום" לקראת הדרבי: "פועלים בציר המודיעיני, אני לא יכול לפרט מה. מקווים שהקומץ לא יפר את הסדר"

|
פרשי משטרה (דוברות המשטרה)
פרשי משטרה (דוברות המשטרה)

אחרי עונה אחת ללא דרבי, הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 בבלומפילד למפגש מסקרן במיוחד. לקראת המשחק ובתקווה שהכל יעבור בשקט מצד שני הקהלים וללא אירועים חריגים, שוחחנו עם מיכאל כשר, ראש מרחב שיטור וקהילה במרחב איילון, בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

איך אתה?
”אני בסדר, נרגש”.

זה יום גדול גם עבורכם מבחינת ההיערכות, אנחנו יודעים שדרבי זה קהל טעון, איך אתם הולכים להעביר אותו בהצלחה, שלא נראה מכות לפני המשחק, במהלך המשחק אבוקות, פיצוץ משחק, עצירת משחקים, אמצעים פירוטכניים, אנחנו ראינו בעבר שהוכנסו אבוקות לדרבי ואוהדים נפגעו, איך תמנעו את זה?
”אנחנו ערוכים כבר מספר ימים סביב המגרש, גם במגרשי האימונים. היערכות מוקדמת סביב האצטדיון מהבוקר, סדרנים, אבטחה, שוטרים שישמרו על הסדר”.

יש משאיות גם סביב האצטדיון שיחסמו את הדרכים?
”אנחנו פועלים להבטיח כניסה בטוחה של כלל האוהדים ולמנוע פריצה לתוך המגרש, השתמשנו בכלל האמצעים, כולל בידוק כפול, בדיקה של כלל הנכנסים וכמו בעבר, דברים שהצליחו אז ממשיכים איתם”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בודקים עם כלבי גישוש כל מיני סליקים שיש? מחבואים לפירוטכניקה? ראינו בקיץ האחרון בסוף ההופעה של אייל גולן, שפירקו הכל ואוהדי הפועל הגיעו להחביא והם נתפסו בשעת מעשה, איפה אתם יודעים איפה לחפש?
”עושים בידוק כדי למנוע את זה. האם נמצאו? לא, עיכבנו כמה אוהדים שניסו להסתנן למגרש, ממשיכים בהיערכות ונפעל ביד קשה על כל אלימות, אכיפה סביב הל ומעצר אם צריך”.

זה יפתיע אותי אם לא תהיה פירוטכניקה. אתם חושבים שיש אנשים שמשתפים פעולה מבפנים? כל מיני אנשים בעלי תפקידים, מה אתם מסיקים? אנחנו רואים את זה שוב.
”אנחנו לומדים, אני לא יכול להגיד שיש אנשים משתפים פעולה, זה לא מהמקום שלי, אנחנו לומדים ומתפתחים”.

מה יש לך לומר לקהל שמגיע?
”בסוף מדובר על קהל שבא לחוות דרבי, כדורגל, משהו שלא היה במשך שנה פלוס, ואז יש כאלה שמפריעים למשפחות ליהנות מכדורגל משתי קבוצות שלא נפגשו, בקומץ הזה נטפל ביד קשה”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

יש סידורי תנועה? אתם מסדרים את הדברים אחרת?
”מצפים ל-24 אלף איש, רגילים לכמות קהל הזאת, אני קורא לאנשים לבוא בתחבורה ציבורית ולא רק ברכב, יש הסדרי תנועה ופרסמנו את זה, הרחובות הסמוכים ייסגרו כפי שנעשה בכל משחק, הקבוצות מכירות”.

מה החשש הכי גדול שלך?
”בסופו של דבר, ביטחון הציבור, הרכוש והנפש לאור ענייננו כשוטרים, אנחנו מקווים שהקומץ הקטן לא יפר את הסדר”.

המודיעין שלכם, אתם עושים פעולות עוד לפני המשחק? נראה פעולות יזומות?
”אנחנו פועלים בציר המודיעיני, לא יכול לפרט מה אנחנו עושים, כמו בציר המבצעי, זה לא המקום, אני קורא לקהל להתנהג בצורה נורמטיבית, להקשיב לסדרנים והמאבטחים, לא תתאפשר כניסה לאנשים בלי כרטיס אז שלא יגיעו לאצטדיון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */