ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

נקש: הוכנבוים? ניפגש היום ונראה מה יהיה הלאה

האיש החזק בהפועל עכו, שפתחה את העונה בליגה הלאומית בצורה לא מרשימה בלשון המעטה, התייחס לשמועות על עתיד המאמן ב"שיחת היום": "רוצה לשבת איתו"

|
שחקני הפועל עכו (שחר גרוס)
שחקני הפועל עכו (שחר גרוס)

הפועל עכו פתחה את העונה בליגה הלאומית בצורה לא מרשימה כלל ונמצאת במקום העשירי עם 10 נקודות בלבד אחרי תשעה מחזורים. על רקע האכזבה, צחי נקש, האיש החזק במועדון הצפוני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אנחנו ביום ראשון, ירון עוד מאמן את הקבוצה שלך?
”הוא עוד מאמן הקבוצה, אנחנו נפגשים אחרי הצהריים ונראה איך אנחנו מתקדמים הלאה”.

אני יודע שיש לו הצעות מעפולה ועוד קבוצה, אולי גם ברמת גן, אמרו לו בעכו לקחת משכורת והוא מחכה לבני יהודה, בעכו מאוד כועסים עליו כי הם אומרים שהם רוצים לסיים יפה ושלא יאכל את כל העוגה, צחי היית כולך כעוס וזועם, לא פיללת לזה.
”בוא נגיד שאני רחוק מאיפה שחשבתי. זה בסדר, אני חושב שנכשלתי, אני הראשון. הבחירה שלי בצוות, לפעמים זה לא מסדר, אולי קארמה, אני לא יודע מה זה, אני לא מאמין בניסים. אנחנו הקבוצה הכי חלשה, יש דברים של מזל ויש דברים שאפשר לקבל כמו פציעות, אבל עם סיפורים לא נגיע לכלום. בסוף כשאני רואה שחקן שמלווה שחקן יריב ולא עושה כלום, ואז מקבל עונשין, אז משהו לא בסדר בקבוצה”. 

ירון הוכנבוים (ראובן שוורץ)ירון הוכנבוים (ראובן שוורץ)

אתה מצפה שהוכנבוים ייקח אחריות?
”אני רוצה לשבת איתו ועם דורון ושמוליק, ונראה איך נתקדם. אני פחות רוצה להוציא את זה בשידור”.

אתם רוצים לשנות מאמן?
”אנחנו נשנה מערך, לא יודע אם מאמן, נשנה מערך זה בטוח”.

ירון סיים בעכו, יש לך את טוויזר מנהל מקצועי, אתה שומר על כבודו, אבל הוכנבוים, שמענו שהוא מועמד לעפולה, אני חושב שהוא מתאים למשימות, הוא יודע להשאיר קבוצה בליגה, אבל לאורך טווח יש לו הרס עצמי. הוא מאמן באיזה מקום ואז חושב על הג’וב הבא, יש לו כדורגל ואיש מקצוע טוב, אבל צריך לעשות חשבון נפש.
”בסוף יש מערכת, יש בעלים, יש נציג בעלים ויש צוות מקצועי, והם צריכים לדאוג שהקבוצה תצליח, כל עוד הם מקבלים מה שהם צריכים אז הם צריכים להביא תוצאות, ירון עשה דרך נפלאה איתנו בשנה שעברה ואני לא שוכח דברים כאלה, הוא הביא אותנו פסע מפלייאוף עליון, הוא ייצב את השורות כשרק הגענו והיה בלאגן”. 

היום זה לא מסתדר וקורה שזה לא מסתדר. אי אפשר להגיד שאף אחד לא עשה פה כלום והלכו לים, כולם פה ניסו והקבוצה נראית כבויה, אני אמרתי את זה אתמול, בואו נתקשר לכל המאמנים בלאומית וניתן להם מתנה שחקן מאצלנו, יש אולי 4-5 שחקנים שכל אחד היה לוקח אליו”.

קהל אוהדי הפועל עכו (שחר גרוס)קהל אוהדי הפועל עכו (שחר גרוס)

הבנייה לא טובה אז, כמה הקבוצה עלתה לך עד עכשיו?
”השנה כמה מיליונים מהכיס”.

מקווה שיהיו ימים שתחייך קצת.
”אמרו לי אתמול שעד עכשיו מה שנגעתי הצליח, אז הפעם זה פחות נתפס וזה קורה”.

