ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

הדרבי חוזר: פרץ בהרכב מכבי ת"א, טוריאל מנגד

המשחק הענק שוב איתנו ב-20:30: מדמון מקבל את הקרדיט עם נוי ודוידה, שלמה וקמארה בהגנה. בהפועל ת"א בנימין, לויזו וגם פיבן ב-11. ההרכבים בפנים

|
דור פרץ וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
דור פרץ וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

אחרי שנה וחצי ללא המשחק הגדול בין השתיים, הדרבי התל אביבי הענק חוזר אל הכדורגל הישראלי, כאשר הערב (ראשון, 20:30) מאבק צמרת נפלא בין מכבי להפועל, זאת במסגרת המחזור השביעי בליגת העל. המשחק הערב הוא מעבר לסתם משחק, הוא קרב על העיר, קרב על היוקרה, קרב בין הקהלים שיביאו אווירה נהדרת ואצטדיון בלומפילד מלא.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו, רן בנימין ודניאל דאפה.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ’, אלעד מדמון, אושר דוידה, איתמר נוי ודור פרץ.

ברדה: "נצטרך משחק מושלם כדי לנצח בדרבי"

זה הצבע הצהוב אחרי הצבע האדום, זה שני מאמנים בראש בראש – אליניב ברדה נגד ז’רקו לאזטיץ’, זה מאבק בין ההגנה להתקפה, קישור נגד קישור, ישראלים שיודעים את המשמעות של דרבי, זרים שיבינו את ההרגשה ברגע הראשון שיעלו לכר הדשא ויותר מכל, זו האלופה שלא הפסידה דרבי 11 שנים וחצי, כשמנגד האדומים, עם קוף ענק על הגב, יודעים שהשנה זה יכול לקרות וקרוב יותר מאי פעם בשנים האחרונות.

בצד אחד, האלופה, החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, שאומנם פתחה את העונה בצורה מושלמת בליגה עם ארבעה ניצחונות ועלייה לשלב הליגה האירופית, אך כעת היא סופרת כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות וכשהיא עם הגב אל הקיר, מכבי תל אביב רוצה לנצל את ההפסד של הפועל באר שבע ולהידבק אליה, כשבמקביל כמובן לשמור על הרצף האדיר.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בצד השני, האדומים, שבמשך 11 שנים ראו את הצד השני של העיר קוטף תארים ומצליח באירופה בכל פעם, כשהם ירדו ליגה פעמיים, ובדרבים עצמם? לא היוו יריב ברוב המשחקים. הפעם, עם ברדה על הקווים, שינוי ענק שקרה במועדון, עליית ליגה בעונה האחרונה, 13 נקודות מתוך 18 אפשריות (ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד), הפועל תל אביב רוצה לעצור את הרצף ולשמח את האוהדים הביתיים.

כאמור, הדרבים בשנים האחרונות כמעט ולא היו כוחות בין הקבוצות, 27 דרבים שוחקו במהלך 11 השנים האחרונות, 22 כאלו יצאו לטובת מכבי תל אביב, 5 בלבד הסתיימו בתיקו ו-0 פעמים שהפועל ניצחה. לפני שתי עונות, בעונת הירידה של האדומים והאליפות הצהובה, החבורה של רובי קין דאז ניצחה 0:5 בחוץ ו-2:4 גדול בבית.

זז'ארקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
