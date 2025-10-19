יום ראשון, 19.10.2025 שעה 16:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"זלאטנוביץ'? לא כל מה שטוב לנתניה טוב לב"ש"

שרון אביטן דיבר על החלוץ שלא פוגע עד כה ב"שיחת היום": "הקבוצה צריכה מישהו יותר עוצמתי, יותר שובר שוויון, ואז היא תהפוך לבלתי ניתנת לעצירה"

|
שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)

הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה מושלמת בליגה, שישה ניצחונות משישה משחקים, שבירת שיא, דן ביטון נראה נהדר עם רצף כיבושים מדהים של 11 משחקים, אך אתמול (שבת), הקבוצה מבירת הנגב הפסידה 1:0 לעירוני קריית שמונה והכל נגמר. שרון אביטן, מאמן הנוער שלה לשעבר ובנו של מלך השערים שלה בכל הזמנים, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קרה אתמול להפועל באר שבע?
”קודם כל שאפו גדול לקריית שמונה, שי ברדה הכין את הקבוצה כמו שצריך, לשים את ב”ש על מצבים מועטים, במשחק שהיא אמורה לדרוס, מגיע שאפו לק”ש. הבעיה הייתה שב”ש לא עשתה רוטציה כמו שצריך, שחקנים אחרי טיסות ושני משחקים אינטנסיביים, זרים בזמביה, היה צריך להשתמש ביותר כלים”.

בזמביה גמרו אותם עם הטיסות.
”אני הייתי שם, אני יודע”.

יש טיסות יותר נוחות, אבל הם שמו אותם כמה שיותר קשה. היה להם שני משחקים, במקום להחזיר אותם לזמביה אחרי המשחק הראשון, הם לא עשו זאת.
”לבוא ולתת את המאה אחוז זה מאוד קשה. שחקני ספסל? אני לא קורא לזה ככה, זה שחקני סגל, רוטציה, מי שישב בחוץ הוא שחקן הרכב לגיטימי בכל מצב נתון, חוסר השימוש בהם פגע בהפועל ב”ש, הפעולות לא היו כאלו חדות כמו בדר”כ, אליאל פרץ ודן ביטון היו מתחת לרמתם, גם קאנגווה, אלו שלושה שמכתיבים את הקצב”. 

שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)

רן קוז’וק דיבר על זה לפני מסיבת העיתונאים, הוא פחד וצדק, אבל המסר לא חלחל לשחקנים, איך אתה מסביר את זה?
”זה לא עניין שהמסר לא חלחל, השחקנים רצו לתת יותר. לבוא למשחק נגד ק”ש שאם אתה מנצח זה שבע נקודות ומפעיל לחץ על מכבי, אין משהו שרצו יותר. הם נתנו את כל היכולות שלהם במסגרת המגבלות, קשה מאוד בשבעה ימים לשחק נגד איטליה, נורבגיה ואז ק”ש, עם טיסות בכל העולם כאילו כלום לא קרה”.

צריך הבנה כלפי השחקנים, אז ציפיתי ליותר רוטציה, לראות שחקנים יותר רעננים, אולי לשחקני ההכרעה היה צריך לתת רק בחצי שעה האחרונה, הפועל ב”ש תסיים את המחזור במקום הראשון והיא צריכה להפיק לקחים, יש צוות חכם ומקצועי”.

זו מעידה חד פעמית? שבת הבאה ריינה.
”מעידה חד פעמית. אי אפשר להגיד שבגלל שהיא הייתה בתקופה טובה אז היא ניצחה שישה משחקים, היא קבוצה חזקה, עוצמתית, היא לא הייתה זקוקה לדקה ה-90 בשביל להכריע את המשחקים, אלא הכריעה בהתחלה, מה שקרה אתמול לא מובן, אבל מתקבל”.

זלאטנוביץ’ היה שחקן מצוין ומשהו לא מתחבר.
”לא מה שטוב לנתניה טוב לב”ש, זה שני סגנונות שונים, עם כל הכבוד לזלאטנוביץ’ שהיה די בסדר מבחינת מספרים, ב”ש צריכה משהו יותר עוצמתי, מישהו שובר שוויון ואז ב”ש תהפוך לבלתי ניתנת לעצירה”. 

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' ושי בן דוד (ראובן שוורץ)

אם היו מביאים חלוץ אחד נוסף זה היה עושה את ההבדל?
”היו צריכים לקבל החלטה, כי גריטה ואלון תורג’מן לא משחקים, הם בספסל, אז הכל נופל על איגור זלאטנוביץ’ שלא בשיאו, לא נפגע ביכולות שלו, אבל הוא לא בשיאו. ב”ש כמועדון שרוצה לקחת תארים, היה צריך לכוון שם יותר גבוה בעניין החלוץ”.

מה יהיה היום בדרבי?
”הלב שלי הולך עם אליניב מן הסתם, מכבי פייבוריטית, נכון שזה דרבי וכל הקלישאות ידועות, אבל מכבי פייבוריטית. ברדה יידע להכין את הקבוצה כמו שצריך והלוואי ויעשו את התוצאה שהוא צריך”.

למרות הכל אז מכבי מנצחת.
”אני רואה את זה שהיא פייבוריטית, לא צריך להיות גאון, אני לא אפול מהכיסא אם היא תנצח. להפועל יש מה להציע, גם למאמן שלה. אני בתקווה שנראה הרבה שערים ועם קצב גבוה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */