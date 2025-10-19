"זלאטנוביץ'? לא כל מה שטוב לנתניה טוב לב"ש"

הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה מושלמת בליגה, שישה ניצחונות משישה משחקים, שבירת שיא, דן ביטון נראה נהדר עם רצף כיבושים מדהים של 11 משחקים, אך אתמול (שבת), הקבוצה מבירת הנגב הפסידה 1:0 לעירוני קריית שמונה והכל נגמר. שרון אביטן, מאמן הנוער שלה לשעבר ובנו של מלך השערים שלה בכל הזמנים, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קרה אתמול להפועל באר שבע?

”קודם כל שאפו גדול לקריית שמונה, שי ברדה הכין את הקבוצה כמו שצריך, לשים את ב”ש על מצבים מועטים, במשחק שהיא אמורה לדרוס, מגיע שאפו לק”ש. הבעיה הייתה שב”ש לא עשתה רוטציה כמו שצריך, שחקנים אחרי טיסות ושני משחקים אינטנסיביים, זרים בזמביה, היה צריך להשתמש ביותר כלים”.

בזמביה גמרו אותם עם הטיסות.

”אני הייתי שם, אני יודע”.

יש טיסות יותר נוחות, אבל הם שמו אותם כמה שיותר קשה. היה להם שני משחקים, במקום להחזיר אותם לזמביה אחרי המשחק הראשון, הם לא עשו זאת.

”לבוא ולתת את המאה אחוז זה מאוד קשה. שחקני ספסל? אני לא קורא לזה ככה, זה שחקני סגל, רוטציה, מי שישב בחוץ הוא שחקן הרכב לגיטימי בכל מצב נתון, חוסר השימוש בהם פגע בהפועל ב”ש, הפעולות לא היו כאלו חדות כמו בדר”כ, אליאל פרץ ודן ביטון היו מתחת לרמתם, גם קאנגווה, אלו שלושה שמכתיבים את הקצב”.

שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)

רן קוז’וק דיבר על זה לפני מסיבת העיתונאים, הוא פחד וצדק, אבל המסר לא חלחל לשחקנים, איך אתה מסביר את זה?

”זה לא עניין שהמסר לא חלחל, השחקנים רצו לתת יותר. לבוא למשחק נגד ק”ש שאם אתה מנצח זה שבע נקודות ומפעיל לחץ על מכבי, אין משהו שרצו יותר. הם נתנו את כל היכולות שלהם במסגרת המגבלות, קשה מאוד בשבעה ימים לשחק נגד איטליה, נורבגיה ואז ק”ש, עם טיסות בכל העולם כאילו כלום לא קרה”.

צריך הבנה כלפי השחקנים, אז ציפיתי ליותר רוטציה, לראות שחקנים יותר רעננים, אולי לשחקני ההכרעה היה צריך לתת רק בחצי שעה האחרונה, הפועל ב”ש תסיים את המחזור במקום הראשון והיא צריכה להפיק לקחים, יש צוות חכם ומקצועי”.

זו מעידה חד פעמית? שבת הבאה ריינה.

”מעידה חד פעמית. אי אפשר להגיד שבגלל שהיא הייתה בתקופה טובה אז היא ניצחה שישה משחקים, היא קבוצה חזקה, עוצמתית, היא לא הייתה זקוקה לדקה ה-90 בשביל להכריע את המשחקים, אלא הכריעה בהתחלה, מה שקרה אתמול לא מובן, אבל מתקבל”.

זלאטנוביץ’ היה שחקן מצוין ומשהו לא מתחבר.

”לא מה שטוב לנתניה טוב לב”ש, זה שני סגנונות שונים, עם כל הכבוד לזלאטנוביץ’ שהיה די בסדר מבחינת מספרים, ב”ש צריכה משהו יותר עוצמתי, מישהו שובר שוויון ואז ב”ש תהפוך לבלתי ניתנת לעצירה”.

איגור זלאטנוביץ' ושי בן דוד (ראובן שוורץ)

אם היו מביאים חלוץ אחד נוסף זה היה עושה את ההבדל?

”היו צריכים לקבל החלטה, כי גריטה ואלון תורג’מן לא משחקים, הם בספסל, אז הכל נופל על איגור זלאטנוביץ’ שלא בשיאו, לא נפגע ביכולות שלו, אבל הוא לא בשיאו. ב”ש כמועדון שרוצה לקחת תארים, היה צריך לכוון שם יותר גבוה בעניין החלוץ”.

מה יהיה היום בדרבי?

”הלב שלי הולך עם אליניב מן הסתם, מכבי פייבוריטית, נכון שזה דרבי וכל הקלישאות ידועות, אבל מכבי פייבוריטית. ברדה יידע להכין את הקבוצה כמו שצריך והלוואי ויעשו את התוצאה שהוא צריך”.

למרות הכל אז מכבי מנצחת.

”אני רואה את זה שהיא פייבוריטית, לא צריך להיות גאון, אני לא אפול מהכיסא אם היא תנצח. להפועל יש מה להציע, גם למאמן שלה. אני בתקווה שנראה הרבה שערים ועם קצב גבוה”.