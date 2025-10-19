יום ראשון, 19.10.2025 שעה 14:34
קליסקי: דרבי זה אירוע קשה, צריך קרדיולוג צמוד

המוזיקאי, היוצר והמלחין, שאוהד את מכבי ת"א, דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק מול הפועל ב-20:30: "מקווה שהפועל ת”א תבוא להסתכל בלבן של העיניים"

קהל אוהדי מכבי תל אביב צבע את היציע בצהוב (רדאד ג'בארה)
קהל אוהדי מכבי תל אביב צבע את היציע בצהוב (רדאד ג'בארה)

אחרי שהייתה בליגה לאומית בעונה שעברה, הפועל תל אביב חזרה לליגת העל ואיתה גם הדרבי התל אביבי המסקרן שייערך הערב (ראשון) ב-20:30 בבלומפילד מול אלופת השנתיים האחרונות מכבי. לקראת ההתמודדות, תמיר קליסקי, המוזיקאי, היוצר, המפיק, המלחין ואוהד הצהובים, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך?
”תשאל אותי בסביבות 22:30 ואני אהיה מדויק יותר”.

זה קשוח דרבי תל אביבי.
”דרבי זה קשוח”.

איך אתה מרגיש?
”בסדר גמור, בדר”כ מכבי חזרה טוב מפגרה, בשנים האחרונות, אז אני אופטימי”.

היה חסר לך הדרבי?
”אני מהאוהדים שלא היה חסר להם, זה אירוע קשה הדרבי, לי קשה מאוד. שמחנו על חזרת החטופים והיו דברים ששמו לנו פרופורציות בעיניים, זה כל הזמן ברקע, יש דברים שצריך לעבור בחיים וזה דרבי”.

איזה דרבי אתה צופה?
”אני מקווה שהפועל ת”א באה להסתכל בלבן של העיניים, לבוא ולשחק שווים מול שווים, כי למכבי יותר נוח עם קבוצות שתוקפות אותה ויש שטחים. אם הפועל תבוא במטרה להתבצר ולשחק נסוג, דווקא אז מכבי תתקשה, ראינו את זה במשחקים של מכבי תל אביב שנותנים לה את הכדור היא פחות טוב, אז אני מקווה למאבק דו צדדי, ואז היתרון של האיכות של מכבי תבוא לידי ביטוי”.

איתמר נוי חוגג (רדאד גאיתמר נוי חוגג (רדאד ג'בארה)

מי שחקן מפתח אצל מכבי?
”אם המאמן יתעקש שדור פרץ יהיה חלוץ אז זה בעיה”.

מעודכנים שלא.
”אצל לאזטיץ’ לא תדע שעה וחצי לפני המשחק, עד שיש את ההרכב הסופי. אם דור פרץ יירד מדרגה אז הוא כמובן השחקן המפתח, בשיטה של לאזטיץ’ הוא החלוץ ואם שמים אותו חלוץ אז הוא מפסיק להיות חלוץ, אם הוא ישחק במקום שהוא צריך לשחק כמצטרף, הוא שחקן המפתח”.

ממה אתה חושש מהפועל ת”א?
”מהאמונה שלהם, אני שומע מסביב חברים וכאלה שמאמינים, אני למרות הטעות שטוריאל עשה בנבחרת, הוא שחקן מצוין, גם בנייחים וגם ברחבה, מקווה שמכבי תסגור אותו”.

רוב להפועל באצטדיון, כמה זה משפיע מבחינתם ומבחינת מכבי?
”מכבי מכירה היטב את בלומפילד, גם הדרבי שהפועל אירחה בשנים האחרונות לא מילאו את האצטדיון, הפעם יש התגייסות מלאה של אוהדים אדומים, אבל בדברים כאלה אחרי חמש דקות של משחק אז נכנסים למשחק, זה לא אמור להפריע למכבי”.

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

אתה תהיה שם?
”אני בדרבי חוץ לא נמצא במגרש, אין לי את הכוחות האלו, צריך קרדיולוג צמוד וזה עולה לי יותר, אני בא למשחקי הבית ולמשחקי חוץ נוחים”.

איפה תראה את הדרבי? עם מי?
”בבית לבד, מתכנס בתוך עצמי”.

יש אמונות שאתה עושה ביום של דרבי?
”שום דבר מיוחד, אני רק רוצה שהשעה 22:30 תגיע”.

זה יום קשה.
”יום קשה מאוד, גם בימים שהיה יותר ברור שמכבי תנצח, דרבי זה אירוע קשה, אין מה לעשות”.

מה תהיה התוצאה?
”אני בחיים לא אהמר נגד מכבי, אני מאמין שהיא תדע להתעלות ולנצח, לדעתי מכבי טובה יותר, אבל ראינו אתמול אצל הפועל באר שבע שגם אם אתה טוב יותר על הנייר, זה לא אומר כלום, במיוחד בדרבי. אני מאמין שאם ניצחנו בכדורסל אז ננצח גם בכדורגל”.

