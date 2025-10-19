"אין דרך במכבי חיפה, מזכיר תקופות קשות"

שחקני מכבי חיפה כבר ראו את הניצחון שלהם מגיע, הם הובילו 0:2 מבטיח על מכבי נתניה, אך אז הם איבדו את הראש, התפרקו והפסידו 3:2 דרמטי במיוחד, כשסימני שאלה ממשיכים להיות סביב הקבוצה וגם המאמן דייגו פלורס. שחקן העבר של הירוקים, סאן מנחם, דיבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”

היית במכבי חיפה בתקופה שהיא עברה מקבוצה כושלת לאלופה, היית בתקופות טובות ופחות, איך אתה רואה את המצב הנוכחי?

”כשישבתי בספה וראיתי את המשחק, זה הזכיר את התקופות הקשות, מצב לא לגיטימי במכבי חיפה בלשון המעטה, ואני מקווה שהם יעשו שם את השינויים שצריך ויחזירו את הקבוצה לאיפה שהיא צריכה להיות”.

מה היית עושה?

”הייתי משחק כדורגל”.

ברור, אבל מבחינה מקצועית איך היית רוצה לראות את מכבי חיפה? היא צריכה להיפרד מפלורס?

”אני רוצה לראות את מכבי חיפה מאורגנת, יודעת ללחוץ, יודעת לעמוד בשליש האחורי ולקחת את המשחק אחורה ולא לספוג ככה שערים בחמש דקות, לא הגיוני שבכל רגע נתון נתניה הייתה יכולה לתת גול, זה לא מאפיין את חיפה”.

אתה מאמין שזו מכבי חיפה שנראית ככה, שנתיים אחרי האליפויות?

”קשה מאוד לראות את זה, האם אני מאמין? לא, אבל זה העובדות”.

הסגל מסוגל לעשות משהו? הבעיה במאמן או איך אתה רואה את זה?

”אני לא רוצה להיכנס לפינות האלו, אבל הסגל הוא לא שונה ברמות מטורפות מהסגלים שהיו לנו, גם בשנים שלא הלך לנו והיינו נראים לא טוב, היו כוכבים שרק היו צריכים להתפקס כדי להוציא את העגלה מהבוץ, היום אני לא רואה את זה”.

דייגו פלורס מודאג על הקווים (עמרי שטיין)

היית נפרד מהמאמן?

”לא יודע, זה דברים שגדולים ממני, זה לא ממקומי לדבר על מאמן ואם הוא טוב או פחות, או המאמן הבא. בסוף חיפה צריכה מאמן שיודע להעמיד קבוצה ויידע לנהל את הקבוצה כמו שצריך, לבוא ולגבש את השחקנים, לתת לשחקנים שיותר פקטור שירימו את היכולת ושהקבוצה תשתדרג”.

מכבי חיפה עם 9 נקודות בשבעה מחזורים, מה עובר על חדר ההלבשה? איך אתה מרגיש במצב כזה?

”הייתי במצבים כאלה, זה סיוט, אתה מקבל תגובות מהקהל, מאנשים ברחוב, זה מצב שאני מרחם עליהם באמת, לא מצב להיט, הם צריכים לקבל את זה ולהקשיב לכל אוהד וכל מי שיבקר אותם, הם “זכו” לזה בגלל היכולת, כל אחד צריך להרים את עצמו”.

מה מפריע לך בחיפה?

”שאין דרך, אתה לא רואה שחקנים שיוצאים ללחץ, בגול של מאור לוי השתלטו עליהם כאילו כלום, זה לא נתפס. שחקנים מתבטלים כאילו כלום לא קרה, זה לא הגיוני, אין פה תיאום ולחץ בזמן”.

סאן מנחם חוגג (עמרי שטיין)

מה היית עושה כשחקן בקבוצה?

”הייתי אוסף את כולם, מגבש את כולם ומחכה למאמן שיגיע, מדברים איתו בחדר ההלבשה כדי להבין שלא נראים טוב, שכל אחד צריך לשדרג את עצמו, לעבוד על עצמם מנטלית, זה לא פחות חשוב, ולהבין שצריך לצאת לדרך חדשה”.