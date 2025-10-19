יום ראשון, 19.10.2025 שעה 13:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"אין דרך במכבי חיפה, מזכיר תקופות קשות"

סאן מנחם דיבר על קבוצתו לשעבר בתוכנית "שיחת היום": "הייתי במצבים כאלה, זה סיוט", "בסוף צריך מאמן שיודע להעמיד קבוצה ויידע לנהל את כולם"

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

שחקני מכבי חיפה כבר ראו את הניצחון שלהם מגיע, הם הובילו 0:2 מבטיח על מכבי נתניה, אך אז הם איבדו את הראש, התפרקו והפסידו 3:2 דרמטי במיוחד, כשסימני שאלה ממשיכים להיות סביב הקבוצה וגם המאמן דייגו פלורס. שחקן העבר של הירוקים, סאן מנחם, דיבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר

היית במכבי חיפה בתקופה שהיא עברה מקבוצה כושלת לאלופה, היית בתקופות טובות ופחות, איך אתה רואה את המצב הנוכחי?
”כשישבתי בספה וראיתי את המשחק, זה הזכיר את התקופות הקשות, מצב לא לגיטימי במכבי חיפה בלשון המעטה, ואני מקווה שהם יעשו שם את השינויים שצריך ויחזירו את הקבוצה לאיפה שהיא צריכה להיות”.

מה היית עושה?
”הייתי משחק כדורגל”.

ברור, אבל מבחינה מקצועית איך היית רוצה לראות את מכבי חיפה? היא צריכה להיפרד מפלורס?
”אני רוצה לראות את מכבי חיפה מאורגנת, יודעת ללחוץ, יודעת לעמוד בשליש האחורי ולקחת את המשחק אחורה ולא לספוג ככה שערים בחמש דקות, לא הגיוני שבכל רגע נתון נתניה הייתה יכולה לתת גול, זה לא מאפיין את חיפה”.

אתה מאמין שזו מכבי חיפה שנראית ככה, שנתיים אחרי האליפויות?
”קשה מאוד לראות את זה, האם אני מאמין? לא, אבל זה העובדות”.

הסגל מסוגל לעשות משהו? הבעיה במאמן או איך אתה רואה את זה?
”אני לא רוצה להיכנס לפינות האלו, אבל הסגל הוא לא שונה ברמות מטורפות מהסגלים שהיו לנו, גם בשנים שלא הלך לנו והיינו נראים לא טוב, היו כוכבים שרק היו צריכים להתפקס כדי להוציא את העגלה מהבוץ, היום אני לא רואה את זה”.

דייגו פלורס מודאג על הקווים (עמרי שטיין)דייגו פלורס מודאג על הקווים (עמרי שטיין)

היית נפרד מהמאמן?
”לא יודע, זה דברים שגדולים ממני, זה לא ממקומי לדבר על מאמן ואם הוא טוב או פחות, או המאמן הבא. בסוף חיפה צריכה מאמן שיודע להעמיד קבוצה ויידע לנהל את הקבוצה כמו שצריך, לבוא ולגבש את השחקנים, לתת לשחקנים שיותר פקטור שירימו את היכולת ושהקבוצה תשתדרג”.

מכבי חיפה עם 9 נקודות בשבעה מחזורים, מה עובר על חדר ההלבשה? איך אתה מרגיש במצב כזה?
”הייתי במצבים כאלה, זה סיוט, אתה מקבל תגובות מהקהל, מאנשים ברחוב, זה מצב שאני מרחם עליהם באמת, לא מצב להיט, הם צריכים לקבל את זה ולהקשיב לכל אוהד וכל מי שיבקר אותם, הם “זכו” לזה בגלל היכולת, כל אחד צריך להרים את עצמו”.

מה מפריע לך בחיפה?
”שאין דרך, אתה לא רואה שחקנים שיוצאים ללחץ, בגול של מאור לוי השתלטו עליהם כאילו כלום, זה לא נתפס. שחקנים מתבטלים כאילו כלום לא קרה, זה לא הגיוני, אין פה תיאום ולחץ בזמן”.

סאן מנחם חוגג (עמרי שטיין)סאן מנחם חוגג (עמרי שטיין)

מה היית עושה כשחקן בקבוצה?
”הייתי אוסף את כולם, מגבש את כולם ומחכה למאמן שיגיע, מדברים איתו בחדר ההלבשה כדי להבין שלא נראים טוב, שכל אחד צריך לשדרג את עצמו, לעבוד על עצמם מנטלית, זה לא פחות חשוב, ולהבין שצריך לצאת לדרך חדשה”.

