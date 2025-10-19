אופיר חיים בראיון: עשיתי טעויות, אך לא אתרץ

אופיר חיים כבר הוביל את נבחרת הנוער להישגים, אבל בקמפיין מוקדמות היורו האחרון היא איכזבה בגדול. השחקנים בכחול לבן לא הצליחו לרשום אפילו ניצחון אחד, סיימו בתיקו עם לוקסמבורג וסלובניה, והפסידו לאוסטריה בדרך למקום השלישי בבית. המאמן דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך, אופיר?

”בסדר גמור, קצת מאוכזב, קצת הרבה, אבל בסופו של דבר הרגלנו את האנשים לתארים והצלחות, זה לא הולך תמיד ולא מצליח תמיד, לא עבד”.

היו ציפיות במיוחד בגלל הבית, ציפינו ליותר. ראינו את המשחקים, בראשון שלטתם, הייתם עדיפים ולא היה תכלס, לא הייתם תכליתיים בפעולות האחרונות.

”אחת הסיבות שלא העפלנו זה כי לא הצלחנו בפס האחרון לייצר מצבים, נפלנו בסיומת, אי אפשר לנצח אם אתה לא מבקיע שערים, באים תמיד במטרה לנצח, ללחוץ, לשחק את הכדורגל שלנו וזה לא קרה הפעם, מאכזב מאוד”.

הדור הזה איכותי כמו הדורות הקודמים או שהוא לא מספיק ברמה? לכל דור יש את הסיפור שלו.

”יש שחקנים שצריכים להתבשל יותר, יש שחקנים שמגיל 17 נראים בוגרים וזה אינדיבידואלי לכל אחד, השנתון הזה טוב, יש שחקנים נהדרים אבל אין מסה של שחקנים ופה הבעיה, לא היה לי מבחר גדול של שחקנים בשנתון הזה, בגלל זה הלכתי על שנתון שנה מתחת או שנתיים”.

אופיר חיים (רועי כפיר)

אוריין גורן ודאפה מירושלים לא מהשנתון?

”הם שנתון 2009, גם עילאי בן סימון. אני מכיר את כל השחקנים בליגת העל לנוער, וכשראיתי שחסרים לי שחקנים בתפקידים מסוימים אז אני הולך על שנתון מתחת, עשיתי את זה תמיד. פה זה היה חריג של שנתיים מתחת, שחקנים של בנאדו, אבל דאפה משחק בבוגרים, בן סימון, גורן בברצלונה, זה לא הלך הפעם, אין מה לעשות”.

מה המסקנות שלך הפעם?

”אני בודק את עצמי לא פעם ולא פעמיים, האמת שלא היו לנו אימונים, אבל אני לא רוצה לתרץ, עבדנו כמו שלא עבדתי מעולם עם הצוות המדהים שלי, שעות עבדנו על היריבות, אבל אני לא חושב שיכולתי לעשות משהו יותר טוב, בזמן משחק יש החלטות טובות או פחות טובות, כשאני בודק את עצמי אני רואה אם אני טועה. באנו מוכנים, נתנו את המקסימום, עלינו, נתנו הכל, זה לא הספיק הפעם וחבל מאוד”.

מה היית עושה אחרת מבחינת התנהלות? שחקנים, סגנון משחק.

”הכל עבד, התוכניות שלי ברורות לכל משחק וזה עבד, אבל לא הצלחנו לשים את הכדור ברשת, וכשאתה לא עושה את זה אתה לא יכול לנצח ולהעפיל. לא אגע בטעויות אבל כן עשיתי מספר טעויות בזמן משחקים, מקווה ללמוד מכל טעות, גם הנסיעה הזאת למדתי המון, הרבה דברים, אבל הטעויות שלי היו בתוך ובמהלך המשחק, אבל לפני המשחק היינו מוכנים ולא הצלחנו להבקיע”.

אתה כמה שנים מאמן את הנוער, יש לך עכשיו תקופה שאין בה משחקים, כל ההפסקה הזאת והיא ארוכה, אתה אוהב לעבוד ואקשן, זה לא פוגע בסוף בחדות שלך כמאמן? שאין לך משחקים ויש רק אימונים, זו לא התעסקות יומיומית אלא פעם בכמה זמן, כמה זה פוגע בך כאיש מקצוע כשאין את התכלס הזה?

”אני מסכים איתך, יש בעייתיות, כשאתה מאמן יום יום קבוצה אז אתה בתוך זה, אתה שוחה ולומד דברים, אמנם אני לא על הדשא מספיק אבל אני כל יום מנסה ללמוד, אם זה מאמנים מחו”ל או בארץ, לשבת איתם על כדורגל, זה לא נגמר בלאמן על המגרש, חסרים לי האימונים, אין ספק, אבל יש מינוסים ויש פלוסים”.

אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

הבטיחו שתחליף את גיא לוזון, אבל יש לו עוד שנה, לך זה מדגדג לבוא לליגת העל או שהחלטת שאתה ממשיך לנבחרות? פעם זה היה בדיחה שאתה מועמד לכל מקום, אתה רוצה להמשיך בבית הנבחרות או שאתה תעשה את הסוויץ’ הזה?

”אני לא מסתכל יותר מדי קדימה, אני מסתכל רק על נבחרת הנוער, זה כיף להגיע לשפיים כל בוקר, לא יודע מה צופן העתיד. כרגע אני כל כולי בנבחרות הנוער, אין מה לעשות”.

הייתה תקופה שכל יום זה היה, הורדת את זה ואמרו לך להחליט.

”נכון, כשאתה מקבל הצעות זה מחמיא, ידעתי שאני רוצה להישאר בנבחרת ואמרתי את זה לכל הקבוצות, אני חושב רק על מחר. צריך לדעת ללמוד לקבל ביקורות”.