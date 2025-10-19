תערוכת הספורט לזכר ה-7 באוקטובר במינכן

תערוכה ישראלית מרגשת, "בלתי שביר" נפתחה במינכן: התערוכה מציגה את סיפור החוסן הישראלי דרך חפציהם של ספורטאים שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר. בין המוצגים: האופניים של ליאור ויצמן ז"ל מפסטיבל נובה ונעלי הספורט של ליאור אסולין ז"ל מקיבוץ ניר עוז.

כפיר כהן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט: "בשם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ובשמי, אני גאה לפתוח את התערוכה ‘Unbroken’ כאן בגרמניה. תערוכה על הרוח הישראלית שמגלה את הכוח הטמון בספורט, ומראה כי מתוך הכאב העמוק, התקווה והחיים ממשיכים להתקיים ובאים לידי ביטוי גם בתרבות ובספורט".

בין המוצגים הבולטים: האופניים של ליאור ויצמן ז"ל, שנרצח בפסטיבל נובה, נעלי הספורט של ליאור אסולין ז"ל, שנרצח בקיבוץ ניר עוז , המדליה של ארטיום דולגופיאט, אותה זכה ב"שבת השחורה", כסמל לניצחון בתוך הכאוס ועוד.

כפיר כהן ויאנין ליסט (שחר עזרן)

כהן הודה לקבוצות דורטמונד ובאיירן מינכן, למכבי ישראל, לאיגוד המכבי העולמי ולקונסוליה הישראלית במינכן על שיתוף הפעולה, והוסיף: "הספורט הפך מכוח תחרותי לכוח של זיכרון, אחדות ותקווה".

בין הנוכחים היו נשיא איגוד ההתעמלות הגרמני ד"ר אלפונס הולץ, הגב' יאנין ליסט ממשרד הספורט וד"ר סבסטיאן שוה, שדנו בהעמקת שיתופי הפעולה התרבותיים והספורטיביים בין המדינות ובמאבק נגד הדרת ישראל מהספורט הבינלאומי. הנציגים הגרמנים שיבחו את עוצמת התערוכה: "זו עדות מרגשת לרוח האדם".

בסיום האירוע העניק כהן לגב' ליסט מזכרת מרגשת – חמסה עם עיטור של ירושלים.

כפיר כהן והמארחים בגרמניה (שחר עזרן)

קרדיט תמונות: שחר עזרן