יום ראשון, 19.10.2025 שעה 14:36
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שגיב סיים את הטריאתלון באוסטרליה במקום ה-46

הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל הצליח לסיים את תחרות הגארנד פיינל של סבב אליפות העולם ביבשת המרוחקת, זאת למרות שלא הרגיש טוב מבחינה גופנית

|
שחר שגיב (מכבי תל אביב)
שחר שגיב (מכבי תל אביב)

הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל שחר שגיב ממכבי תל אביב, סיים לפני כשעה במקום ה-46 בתחרות הגראנד פיינל של סבב אליפות העולם באוסטרליה. התחרות מהווה עבור הטריאתלטים את אליפות העולם במרחק האולימפי: 1500 מטרים שחייה, 40 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-10 קילומטרים שחייה.

שגיב, היה הנציג הישראלי היחיד בתחרות יוקרתית זו, אליה זינקו 55 טריאתלטים במזג אוויר קשה עם רוחות חזקות, שבגללן שינו לפני התחרות את מסלול תחרות השחייה.

שגיב התחיל את התחרות בשחייה בצורה לא מספיק טובה ממנה יצא בדבוקה השלישית יחד עם היידן ווילד מניו זילנד, מדליסט הכסף במשחקים האולימפיים טוקיו 2020, שפרש מהתחרות במהלך הריצה. נציין כי שגיב לא הרגיש טוב גופנית ובריצה לא הצליח להתקדם בדירוג.

מתט האוזר (IMAGO)מתט האוזר (IMAGO)

בתחרות ניצח האוסטרלי מאט האוזר, זכייה שהפכה אותו לאוסטרלי הראשון שזוכה בתחרות היוקרתית. בעוד שלושה שבועות ישתתף שגיב בשתי תחרויות במסגרת גביע העולם ביפן ובקוריאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */