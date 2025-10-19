"אין כלום במכבי חיפה, גם פפ לא יצליח פה"

דייגו פלורס כבר ראה את הניצחון מגיע, אבל יתרון 0:2 על מכבי נתניה הפך להפסד 3:2 ותקעה עוד מקל בגלגלי העונה של מכבי חיפה. הביקורות שוב הרימו ראש, אבל הן היו שם עוד הרבה לפני כן עם לא מעט סימני שאלה בעצם מאז מינויו של המאמן. הפרשן איציק אהרונוביץ דיבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את המצב הנוכחי?

”כמו מלכתחילה, אני אמרתי מכבי חיפה במקום השישי, החמאתי לפלורס? הייתה תקופה שראיתי שהם כלום ושום דבר, גם ב-0:2, הוא איבד את הדרך, קבוצה מופקרת, יכלו להבקיע גם חמישייה מול הקבוצה הזאת, אז אני אומר – אם הוא איבד את הדרך ההגנתית הטובה ואין לו מקום באיכות ההתקפי, אז אולי יש מקום בפלייאוף”.

מי צריך לאמן את מכבי חיפה בעיניך?

”כל מאמן שיבוא לפה לא יעשה דברים גדולים, הסגל הוא בינוני מינוס, סטיוארט לא יכול לעבור עמוד”.

במכבי חיפה זעמו על הטור שכתבת, שסטיוארט לא יכול לעבור עמוד.

”אבל אתם רואים, אפילו ניסן קניאס אמר לי שאני צודק, שהוא מאבד כדור בדרך, אז אולי הוא לא מקבל מסירות, אבל 30 מטרים מהשער הכדור בורח לו, הוא לא מצליח להסתובב ולא עושה כלום. הוא עוזר למכבי נתניה, להגנה שלה, לא להתקפה של חיפה, זו בושה וכלימה, נכנס קאני שהיה מחליף בבית”ר ופה הוא המושיע, אזולאי הוא הכוכב של חיפה ששנה שעברה לא היה כלום, אז תראו את מכבי חיפה, אין כלום, זאת מכבי חיפה? שני גולים להבקיע בלי כדורגל? בכדורים נייחים?”.

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

אומרים לי שאתה רגוע יחסית למצב של מכבי חיפה.

”מה יש להיות רגוע? צפיתי את כל מה שקורה במכבי חיפה, אבל בגלל שאין איכות אז אני חוזר על זה כמו תוכי, היום כולם חוזרים אחריי, אני אהבתי מה שהוא עשה מבחינה הגנתית, אמרתי ב-0:2 שיכניס את גוני נאור, יכול להיות שאם היה עושה את זה הוא היה נשאר. החמאתי לו, אבל איך שנראו אתמול אז אין לו אופציה להישאר פה, אני שאלתי אותו אם הוא צריך להתפטר, אבל כל מאמן שיבוא, לא משנה מי זה, לא יעשה שינוי, ברגע שאין שחקן שיכול לעבור באחד על אחד, קבוצה שלא יודעת לנצל יתרון מספרי – מכבי חיפה נראית כמו גרוטאות, שחקנים אפסים, זה לא יעזור כלום”.

את מי היית ממנה?

”גם אם יבוא לפה פפ (גווארדיולה) זה לא יצליח. אין פה שחקנים ראויים ללבוש את החולצה של מכבי חיפה”.

את מי אתה שם כמאמן?

”גידי יודע והוא אומר לי כל הזמן לא להגיד כי הוא לא יבוא”.

אברהם גרנט? אל תעלה את השם שלו, הוא לא רוצה לבוא לפה ותוריד את זה מסדר היום, הוא לא מעוניין לחזור לכדורגל הישראלי, אתה השארת לו הודעה והוא לא מעוניין.

”אז שיבוא להגיד לי את זה, למה הוא מחרטט אותי?”

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

אני דיברתי איתו ואמר לי שהוא אמר לך וזה לא נכון.

”זה שקר”.

לסיום, אין לך את אברהם, מי אתה ממנה?

”במצב שנוצר, הכי מתאים זה רוני לוי”.

לפי מה שאני יודע הוא לא רוצה לחזור.

”הוא צודק, אני אמרתי בתחילת העונה שמכבי חיפה תסיים במקום השישי, אני אומר היום לכל הקבוצות, יש עוד מקום בפלייאוף העליון כי אני לא יודע אם היא תהיה בפלייאוף”.