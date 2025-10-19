קניאס: אני לא פחות טוב מכל מי שבמערכת

לא מעט סימני שאלה היו סביב דייגו פלורס מאז מונה למאמן מכבי חיפה והעונה המאכזבת שלה נמשכה גם אתמול (שבת) עם הפסד 3:2 למכבי נתניה. הירוקים עוד הובילו 0:2, אבל קרסו בעוד פרק בעונה שלא בטוח לאן היא הולכת, אבל דבר אחד בטוח: זה לא נראה טוב בכלל. הפרשן ניסן קניאס דיבר על המשבר הירוק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה מרגיש?

”בהיבט המקצועי ידענו ימים טובים יותר. אתה יודע מה השכר הממוצע בארגנטינה? 500 דולר, הוא לא יוותר, השנה שלו זה שווה ערך ל-30 שנה של עובד ארגנטינאי”.

הוא לא צריך לוותר.

”מעולם לא הנחה את יעקב שחר ומכבי חיפה, האם לפטר בגלל הפיצוי. זה ייאמר לזכותם, שאף פעם לא חוסכים לגבי זה, אם רוצים לפטר וחושבים שצריך אז מפטרים, ואז מדברים על פיצוי, מקווה שכתוב לו רק שתי משכורות פיצוי ולא כל העונה”.

מה קורה שם?

”בטח החליטו לפטר אותו שם, אני לא כל כך בקיא, אבל בטח נפגשו וקיבלו את ההחלטה. טעו בענק עם הליהוק שלו, יעקב שחר לא איש מקצוע והוא מינה את מי שהמליצו. אני יכול להגיד לכם שאחרי שבועיים שהוא היה בתפקיד, דיברתי עם השחקנים וראיתי את המשחקים באירופה, הבנתי שמאמן מכבי חיפה הוא לא יכול להיות. אז בטוח שגם בהנהלה ידעו, אבל לי יותר קל מהצד לפטר, אבל שם רוצים לתת צ’אנס למי שמינו אותו, אבל אין ספק שזה אחד ההזויים בתור מכבי חיפה”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מה עם ההנהלה? הוא הפתיע אותך אגב, לא סיים אחרי מחזור שביעי.

”היה נס והיה חגים, אם לא הגול של יובאנוביץ’ בבלומפילד הוא היה מפוטר. אני מחלק את הקבוצה, יש את ההנהלה שמכבי חיפה עם תקציב שכר השחקנים הגבוה ביותר, מעל 110 מיליון שקלים ובטח בינואר יגדל, יענקל’ה העמיד את הכלים כדי להעמיד קבוצה חזקה, לא הזילו דמעה על השחרור של סבע ולא הבינו את זה שם, אבל בסוף אי אפשר להעמיד קבוצה שאין בה איכות, ולראייה יש רק שני שערי שדה למכבי חיפה, וכל השאר זה מצבים נייחים”.

מי הייתם ממנים כמאמן?

”אני לא אענה על זה כי אני אשאיר את זה להנהלה, כולם יודעים מי אני רוצה”.

ברק בכר, אחרי שזרקו אותו כמה מחזורים לסיום העונה, הוא ירצה לחזור? הרי זה סגל שלא בנה.

”אני אגיד לך משהו, כן. הוא רוצה ולא נראה לי הוא צריך להסתכל לא בפן הזה ואפשר להיות חברים אחרי זה, זה לא קשור, זה ביזנס נטו, גם אז הפיטורים היו נמהרים וגם בכר עשה המון המון טעויות”.

אם מכבי חיפה ממנה מאמן אחר, היא תשלם על שלושה מאמנים שיושבים בבית.

”זה גם לא משהו שירתיע מערכת כזאת, במכבי חיפה צריך להתכנס ולהבין מי בעל הסיכויים הגדולים ביותר להרים את הקבוצה מהקרשים, אז ברק בכר שהיה שלוש שנים”.

יעקב שחר (עמרי שטיין)

זה לא טרי מדי למאמן שנשלח מהקבוצה?

”יש לזה גם תקדימים באירופה, זה קרה לא מעט פעמים בקבוצות גדולות יותר ומועדונים שהצליחו יותר, לא יודע אם זה יהיה בכר, רוני לוי, מרקו בלבול, לא יודע מי. גרנט זה גבוה מדי ולא נראה לי שירצה לחזור, לגבי השחקנים, ירמקוב, בטאי, אזולאי, סק, מוחמד, יש שחקנים שראויים בקבוצה שרוצה לחשוב צמרת.

אין ספק שבינואר צריך שדרוג ולצרף עוד שחקנים, אבל עם כל הכבוד למכבי חיפה והמשחקים הקרובים, אי אפשר להגיד שבסגל הזה היא לא יכולה לנצח את הפועל ירושלים, סכנין וכו’. עם פלורס מכבי חיפה לא תהיה בפלייאוף העליון, היא לא מאומנת, אי אפשר להגיע לכלום עם הקבוצה הזאת, כולם מבינים את זה”.

אולי צריך למנות אותך.

”אני לא חושב שאני פחות טוב מכל אחד שנמצא שם, לא פוסל להיות בעל תפקיד במכבי חיפה, אבל צריך לאחל רק שהליהוק הבא יהיה יותר טוב ושיהיה מוצלח יותר למועדון”.