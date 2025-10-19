רבע 1, 01:03: מכבי ת"א - מכבי רעננה 18:22

המחזור השני בליגת ווינר סל נמשך הערב (ראשון), בשעה זו מכבי תל אביב מנסה להתאושש מההפסד ביורוליג לאולימפיאקוס, נגד מכבי רעננה בהיכל מנורה מבטחים. זהו המפגש היחידי במחזור בין שתי קבוצות שניצחו את משחק הפתיחה.

החבורה של קטש כבר הובילה ב-13 נקודות 3 דקות לסוף המשחק נגד היוונים בחמישי, אבל חוסר ריכוז בדקות הסיום הוביל את הצהובים להפסד הרביעי שלהם העונה ביורוליג מתוך חמישה משחקים. בליגה, מכבי פתחה ברגל ימין עם ניצחון חוץ קליל ב-12 הפרש נגד הפועל באר שבע במחזור הפתיחה.

מנגד, העולה החדשה מרעננה מגיעה לאחר שגברה על אליצור נתניה 69:79 בבית ורשמה את ניצחונה הראשון בליגה הבכירה מאז 13 באפריל 2002. הקבוצה הפסידה בכל משחקיה נגד הצהובים בחוץ, אך במפגש האחרון בין הקבוצות ניצחה הקבוצה מהשרון את התל אביביים בביתה.

שישה משמונת ניצחונות הבית של מכבי תל אביב על מכבי רעננה הושגו בעונה הסדירה, וההפרש המצטבר בהם עומד על 106 נקודות. רק אחד מהמשחקים הסתיים בפער חד ספרתי, 64:72 באפריל 2001, ואילו הניצחון הגבוה ביותר, 66:91 בנובמבר 1997, הושג בעזרתו של לא אחר מאשר קטש, שהוביל אז את קלעי הצהובים עם 21 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, טי ג’יי ליף ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרידמן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

בלאט פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה, וליף הוסיף לפני שדיארה צלף שלשה ועוד סל בצבע שהשווה את התוצאה על 5:5. ליף וסורקין קלעו סלים רצופים כדי להחזיר את היתרון לצהובים, ורדפורד השיב בשתי קליעות עונשין משלו.

התקפה יפה של המארחת הגיעה לליף מתחת לסל, והגבוה סיים בדאנק יפה, אך שוכמן תפר שלשה משלו ועבירה בלתי ספורטיבית לזכות הכחולים הובילה לזריקות עונשין שהפכו את התוצאה. מהלך יפה נוסף של המאחרת בהצקפה הסתיימה בהטבעה של מרסיו סנטוס, ושלשה של וויל ריימן השוותה את התוצאה על 16:16, והברזילאי הפך את התוצאה עם קליעות עונשין מדויקות.