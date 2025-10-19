יום ראשון, 19.10.2025 שעה 18:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
3143-1562הפועל ירושלים
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

רבע 1, 01:03: מכבי ת"א - מכבי רעננה 18:22

ליגת ווינר מחזור 2: הקבוצה של קטש מחפשת להתאושש מההפסד הדרמטי ביורוליג לאולימפיאקוס, נגד העולה החדשה, שמצידה תנסה להשלים ניצחון שני ברציפות

|
תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

המחזור השני בליגת ווינר סל נמשך הערב (ראשון), בשעה זו מכבי תל אביב מנסה להתאושש מההפסד ביורוליג לאולימפיאקוס, נגד מכבי רעננה בהיכל מנורה מבטחים. זהו המפגש היחידי במחזור בין שתי קבוצות שניצחו את משחק הפתיחה.

החבורה של קטש כבר הובילה ב-13 נקודות 3 דקות לסוף המשחק נגד היוונים בחמישי, אבל חוסר ריכוז בדקות הסיום הוביל את הצהובים להפסד הרביעי שלהם העונה ביורוליג מתוך חמישה משחקים. בליגה, מכבי פתחה ברגל ימין עם ניצחון חוץ קליל ב-12 הפרש נגד הפועל באר שבע במחזור הפתיחה.

מנגד, העולה החדשה מרעננה מגיעה לאחר שגברה על אליצור נתניה 69:79 בבית ורשמה את ניצחונה הראשון בליגה הבכירה מאז 13 באפריל 2002. הקבוצה הפסידה בכל משחקיה נגד הצהובים בחוץ, אך במפגש האחרון בין הקבוצות ניצחה הקבוצה מהשרון את התל אביביים בביתה.

שישה משמונת ניצחונות הבית של מכבי תל אביב על מכבי רעננה הושגו בעונה הסדירה, וההפרש המצטבר בהם עומד על 106 נקודות. רק אחד מהמשחקים הסתיים בפער חד ספרתי, 64:72 באפריל 2001, ואילו הניצחון הגבוה ביותר, 66:91 בנובמבר 1997, הושג בעזרתו של לא אחר מאשר קטש, שהוביל אז את קלעי הצהובים עם 21 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, טי ג’יי ליף ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרידמן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

בלאט פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה, וליף הוסיף לפני שדיארה צלף שלשה ועוד סל בצבע שהשווה את התוצאה על 5:5. ליף וסורקין קלעו סלים רצופים כדי להחזיר את היתרון לצהובים, ורדפורד השיב בשתי קליעות עונשין משלו.

התקפה יפה של המארחת הגיעה לליף מתחת לסל, והגבוה סיים בדאנק יפה, אך שוכמן תפר שלשה משלו ועבירה בלתי ספורטיבית לזכות הכחולים הובילה לזריקות עונשין שהפכו את התוצאה. מהלך יפה נוסף של המאחרת בהצקפה הסתיימה בהטבעה של מרסיו סנטוס, ושלשה של וויל ריימן השוותה את התוצאה על 16:16, והברזילאי הפך את התוצאה עם קליעות עונשין מדויקות.

