רבע 1, 04:12: קריית אתא - גליל עליון 12:11

ליגת ווינר סל ממשיכה בשעה זו, כשעירוני קריית אתא פוגשת את הפועל גליל עליון באולם רמז. המארחת שואפת לשחזר את משחק הבית מול אותה היריבה מהעונה שעברה, ואילו האורחת מנסה להישאר מושלמת גם בתום שני מחזורים.

החבורה מהקריות פתחה את הליגה בהפסד חוץ להפועל תל אביב 97:82, ותנסה להימנע כבר עכשיו מתרחיש דומה לזה שחוותה אשתקד, אז הפסידה את כל שלושת משחקיה הראשונים. שחקניו של אלדד בנטוב לא נראו טוב בלשון המעטה בהיכל מנורה מבטחים, כשהם מקווים לחזור לתלם.

הצפוניים החלו את הליגה בניצחון על הפועל העמק 65:75. עם זאת, בהמשך השבוע התבשרו כי ג’יילן בלייקס, שנבחר למצטיין המחזור הראשון, נפצע באותו המשחק וייעדר מהמגרשים לתקופה ממושכת. בלעדיו, נותר להם ארבעה זרים בסגל: דיאנדרה גולסטון, סיריל לנג'יוויין, סם אלג'יקי ואייזיה בראון.

הפעם האחרונה שבה פתחה הפועל גליל עליון את העונה במאזן 0:2 הייתה אי שם בתחילת 2002/3, אז היא אפילו הגדילה לעשות וניצחה בכל ששת משחקיה הראשונים בליגה תחת שרון דרוקר הצעיר, עם סגל שכלל בין השאר שמות כמו ברק פלג, עידו קוז'יקרו, מארק בריסקר, למונט ג'ונס, אורי קוקיה ורג'י באסט.

רבע ראשון:

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

חמישיית הפועל גליל עליון: יהל מלמד, סיריל לנג'וויין, אייזיה בראון, דיאנדרה גולסטון וסם אלג'יקי.

הדקות הראשונות נפתחו במשחק צמוד, כאשר מצד המארחת הול בלט, בעוד אצל החבורה של גוני יזרעאלי כיכב בראון, שקלע את כל 8 הנקודות הראשונות עבור קבוצתו, וסלים נוספים של מלמד ונועם אביבי קבעו 8:12 עבור האורחת במחצית הרבע.