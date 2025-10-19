היהלום שרוצה להתפוצץ: דאפה בדרבי ראשון

הפועל תל אביב תעלה הערב (ראשון, 20:30) לדרבי כשיש לה קוף גדול על הגב. בשנים האחרונות כל שיח לפני דרבי הוא על משך הזמן הבלתי נתפס ללא ניצחון אדום על מכבי ת"א ותחושות שהפעם זה יכול לקרות. כמובן שהתחושות האלו חוזרות לקראת הדרבי הערב, שבו הפועל מגיעה בסיטואציה שונה מהעבר. ניהול יוצא דופן של המנכ"ל, מאמן בכיר על הקווים שיודע להוציא מהשחקנים שלו מעל ומעבר וכמובן בעלים אמיד שנותן גב וגם הרבה כסף.

במשך הקיץ תחת אדמונד ספרא, היה נראה שעוד לא הגיעה ההחתמה שמראה לכולם את השאיפות והמטרות בעידן של האמריקאי, עד שהגיעה ההחתמה של דניאל דאפה. לפני שלושה חודשים בלבד, דאפה עוד היה הילד המוכשר ממכבי נתניה - שחקן צעיר עם ניצוצות, פוטנציאל, משחק ראש מצוין ומשחק רגל טוב מאוד. במשך כל הקיץ, הוא לא היה נראה השחקן שיימכר ממכבי נתניה, והפועל לא תהיה זאת שתרכוש אותו, אבל בסוף זה מה שקרה. מנכ"ל המועדון, גיא פרימור, ראה בדאפה את הדבר הבא בכדורגל הישראלי.

התקציב שיש בהפועל עדיין לא מתקרב לזה של מכבי ת”א, אבל כמו שעשה בב"ש, בזכות החלטות נכונות אפשר לצמצם את הפערים מהתקציבים הגדולים של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה. דאפה, נרכש מנתניה אחרי מו"מ שקט ובסביבתו טוענים שמכבי ת”א מאוד רצתה אותו. הצהובים עצמם אמרו מפורשות שלא רצו את השחקן כבר במהלך העונה הקודמת.

דניאל דאפה במדי נתניה (עמרי שטיין)

"ההחתמה של דאפה בהפועל היא הסנונית הראשונה שהראתה לקהל את השאיפות של משפחת ספרא בהפועל ת”א", אמרו במועדון, "עד דאפה הבאנו שחקנים טובים ואיכותיים, אבל לא הייתה אימרה. אחרי שדאפה הגיע משהו התרומם, אבל אנחנו כמועדון רוצים לעשות את הדברים נכון כדי שהפוטנציאל הזה יתממש ויחזיר את ההשקעה הגדולה ביותר בתולדות המועדון".

בהפועל ת"א יודעים היטב שסכום הרכישה של 1.8 מיליון אירו רק מרים את הציפיות ויוכל להכביד, אבל החלוץ בן ה-18 פתח את העונה בסערה עם 3 שערים בגביע הטוטו ועוד 2 שערי ליגה, ביטחון ובעיקר נוכחות – בדיוק מה שחיפשו בהפועל אחרי שנים של ניסיונות כושלים בעמדה הזו. יחד עם זאת, בשבועות האחרונים משהו קצת נתקע. הכדורים פחות נכנסים, ההחמצות מתחילות להצטבר, וביציעים האדומים כבר אפשר לשמוע חלק מהאוהדים העלו תהיה האם כדי לצרף חלוץ בכיר נוסף כדי להוריד חלק מהעומס על חלוץ כל כך צעיר במועדון גדול כמו הפועל ת"א.

למרות זאת, בצוות המקצועי של הפועל ת"א שומרים על אמון מלא. “הוא ילד והוא עוד ילמד", אומרים בחודורוב, “זה חלק מהעניין. עם כמה שהוא צעיר, הוא מאוד בוגר בחשיבה. מה שהוא עשה בגיל הזה, במועדון עם הלחץ של הפועל ת”א, זה מרשים מאוד. כל חלוץ עובר תקופה פחות טובה, השאלה היא איך אתה מגיב וזה התפקיד של המערכת שלנו". והדרבי? זה בדיוק המקום להגיב.

דניאל דאפה מאוכזב (רדאד ג'בארה)

מול אצטדיון מלא, עם 22 אלף אדומים ביציעים, דאפה יקבל הזדמנות להזכיר לכולם למה האמינו בו כל כך. ניצוץ אחד, גול אחד, רגע אחד של השראה ופתאום שוב ידברו עליו כעל היהלום החדש של המועדון.

צפו באימון הפועל ת"א לקראת הדרבי

אתמול באימון המסכם של הפועל, הקהל פרץ אל כר הדשא ולקח לשיחות קצרות וצפופות כל אחד שעבר בדרכם. מי שתפס את רוב תשומת הלב הוא דאפה, שהיה נראה בשיא הריכוז. לא חייך, לא צחק, לא שמח עם האוהדים, היה נראה חדור מוטיבציה ושהוא רק מנסה להגיע בפוקוס כדי להתפוצץ במגרש. אם הוא יגיע למצבים שהוא מגיע אליהם בדרך כלל עם הריכוז הדרוש, הוא בהחלט יכול להיות האיש שיעשה את ההבדל מול מכבי ת”א.