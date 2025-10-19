מצוקה בהגנת ריאל, אמבפה ובלינגהאם יפתחו

אחרי שראתה את ברצלונה מנצחת, ריאל מדריד תקווה להשיג ניצחון גם היא, כשהיא יודעת ששלוש נקודות הערב (ראשון) יעלו אותה למקום הראשון בחזרה. אולם, שבוע לפני הקלאסיקו, מצפה לה מפגש קשה מאוד מול חטאפה בחוץ, כאשר זו לא הפסידה עדיין בבית. שידור חי בערוץ ONE.

על פי האתרים בספרד, צ’אבי אלונסו יוכל לסמוך על הכוכב שלו, קיליאן אמבפה, שנראה שהחלים לחלוטין מהפציעה בקרסול שלו, כשגם ג’וד בלינגהאם צפוי לשחק. בנוסף ויניסיוס, אורליאן טשואמני ואדוארדו קאמבינגה יפתחו גם הם ב-11 של המאמן הספרדי.

בקשר להגנה, אלונסו יגיע בסגל חסר מאוד למשחק, כאשר יש לו בסגל רק חמישה שחקני הגנה בריאים, כשאף אחד לא מגן ימני טבעי, מה שאומר שפדריקו ואלוורדה יתפקד פעם נוספת בעמדה הזאת, כשראול אסנסיו ואדר מיליטאו יפתחו במרכז ההגנה.

דרמה ענקית בדרבי הקטלוני

כאמור, חטאפה לא הפסידה באצטדיונה הביתי, אך בכל זאת היא לא במיטבה, כשריאל מדריד רוצה לרשום ניצחון רגע לפני ליגת האלופות והקלאסיקו. אגב, מי שישפוט את המשחק הוא חוסה לואיס מונוארה, שעבורו זה משחק חמישי העונה, לאחר שלא שפט בשני משחקים בעקבות הטעות שלו במשחק הפתיחה בין מיורקה לברצלונה, כאשר אפשר שער של פראן טורס למרות שהיה צריך לעצור את המשחק בשל פגיעת ראש.