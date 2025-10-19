רבע 2, 09:36: אליצור נתניה - עירוני ר"ג 22:20

המחזור השני של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשאליצור נתניה מארחת את עירוני רמת גן, כששתי הקבוצות נמצאות במומנטום שונה לחלוטין. היהלומים הפסידו בכל אחד מארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים שלהם, ואילו האורחת סופרת ארבעה ניצחונות רצופים.

הצהובים-שחורים הפסידו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם בגביע ווינר סל, ופתחו גם את הליגה בהפסד 79:69 למכבי רעננה. סמאג’ה כריסטון קלע 18 נקודות בבכורה המחודשת שלו בארץ, אך רשם בנוסף לא פחות משמונה איבודי כדור. נתניה תחפש ניצחון ראשון בעונה הסדירה מאז 20 באפריל, אז גברה על הפועל חולון 83:97.

מהצד השני, חניכיו של שמוליק ברנר החלו את העונה עם שני הפסדים בגביע ווינר בהפרש מצטבר של 68 נקודות, אך מאז התאוששו וניצחו בכל אחד מארבעת משחקיהם האחרונים. רונאלדו סגו הוביל אותם במחזור הראשון עם 19 נקודות, כיצאו עם ידם על העליונה בבית מול מכבי ראשון לציון (67:84).

במפגש הקודם בין הקבוצות בנתניה, המארחת ניצחה עם כמות הנקודות הגבוהה ביותר שקלעה אשתקד במשחק ביתי, 89:95. קיילר אדוארדס, כיום שחקנה של הפועל העמק, קלע 23 נקודות. ניצחון החוץ האחרון של רמת גן על היהלומים התרחש אי שם בפברואר 2010, רז ניצחה הקבוצה של יניב בורגר 94:107.

רבע ראשון:

החמישייה של אליצור נתניה: סמאג’ה כריסטון, שאק ביוקנן, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו, אור קורנליוס.

החמישייה של מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

המשחק נפתח ביתרון של המארחים, שאק ביוקנן קלע שתי נקודות וסחט עבירה, אך החטיא מהקו. מהצד השני, ז’ורדאן ניקוליס קלע ארבע נקודות ברציפות כולל אליהופ נהדר. אצל הצהובים, ניקו קרבאצ’ו קלע שש נקודות בארבע הדקות הראשונות של המשחק.

ג’ורדן פלויד חדר נהדר לכיוון הצבע וסיים בזריקה יפה ומדויקת מחצי מרחק. אייזיה אייזנדורף השלים מהלך אדיר של ארבע נקודות כשצלף שלשה, סחט פאול ודייק מקו העונשין. גיל בני דייק גם הוא מחוץ לקשת והוביל לריצת 0-7 של האורחת. מנגד, קרבאצ’ו עצר את הריצה הכחולה כשהמשיך לקלוע ולשלוט בצבע. רונאלדו סגו קיבל כדור בפינה וצלף שלשה פנויה.