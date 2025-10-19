יום ראשון, 19.10.2025 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

התרגשות בהפועל ת"א: חולמים לעשות את זה

האדומים נלהבים במיוחד לסיים את הרצף הארוך ללא ניצחון בדרבי הערב (20:30), אך גם דרוכים: "נצטרך לעשות משחק בלי טעויות". פיבן יעבור מבחן כשירות

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

דריכות שיא בחודורוב לקראת הדרבי הגדול של תל אביב, שייערך הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון בלומפילד. לא פחות מ־4194 ימים חלפו מאז הניצחון האחרון של הפועל תל אביב בדרבי, באפריל 2014 והאדומים חולמים לשים סוף ל־11 שנים ללא ניצחון אחד במשחק הגדול, שמתסכל את האוהדים ואנשי המועדון כבר שנים. 

"חולמים לעשות את זה, אבל נצטרך לעשות משחק בלי טעויות", אמרו בהפועל: "יש לנו קבוצה טובה ורעבה, עד עכשיו כל הליגה ראתה שיש לנו את מה שצריך כדי להיות בצמרת של הליגה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להיות צנועים ולדבר על המגרש. זה ברור לכולם כמה לאוהדים חשוב הדרבי הזה ונעשה את הכל כדי לעשות אותם מאושרים". 

להבדיל מהפעמים הקודמות בהן הפועל הגיעה כאנדרדוג מובהק, הפעם התחושות אחרות וזה גורם לאנשי המועדון להיות מאוד זהירים, אבל הציפיות בעקבות היכולת מתחילת העונה עושות את שלהן. עם בעלים חדש ועשיר שהגיע ביום חמישי מארה"ב, אדמונד ספרא, מאמן מבטיח כמו אליניב ברדה, וסגל רענן ואיכותי שנבנה בקיץ האחרון, בהפועל מאמינים שהגיע הזמן לעשות את זה: “שוב, אנחנו רוצים לדבר כמה שפחות לפני המשחק הזה. מכבי תל אביב קבוצה עמוקה מאוד, עם סגל בלתי נגמר, אבל הראינו כבר שאנחנו יכולים לנצח כל יריבה", אמרו במועדון. 

שחר פיבן. יעבור מבחן כשירות (חגי מיכאלי)שחר פיבן. יעבור מבחן כשירות (חגי מיכאלי)

לקראת המשחק, תמונת הסגל כמעט סופית. רועי אלקוקין ועומרי אלטמן שהתאוששו מהפציעות בבאר שבע כשירים, בעוד שחר פיבן ועמית למקין יעברו מבחן כשירות סמוך לשריקת הפתיחה כדי לקבוע מי יפתח בעמדת המגן הימני. בקישור, ההתלבטות של ברדה נמשכת בין לויזוס לויזו שנמצא בכושר מצוין ואף תורגל לפרקים, כאשר שאנדה סילבה גם נוסה בחלק מהאימון. למרות זאת, נראה שברדה יבחר בהרכב שפתח בטרנר, עם אלקוקין ורן בנימין.

מבחינה ביטחונית, המשטרה נערכה למבצע ענק. כ־700 שוטרים ו־550 סדרנים יאבטחו את בלומפילד, במסגרת מערך אבטחה כפול הכולל בידוק קפדני ונוכחות מוגברת ביציעים ומחוץ לאצטדיון. המטרה היא לוודא כניסה מסודרת של עשרות אלפי האוהדים ולמנוע כל הפרת סדר בדרבי הלוהט של העיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */