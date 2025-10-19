רפאלוב בנוכחות פלורס: מעכשיו אתווה את הסגנון

אם דייגו פלורס רוצה הוכחה נוספת לתחושת האכזבה ממנו ולהחלטה להיפרד תעיד אסיפת הקבוצה מיד בסיום ההפסד 3:2 למכבי נתניה כאשר המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, בנוכחות המאמן אמר לשחקנים: "מהיום דברים ייראו אחרת. מעכשיו אני אתווה את סגנון המשחק שלנו".

מדובר באמירה שלא הותירה ספק לגבי מה חושב רפאלוב על המאמן שלו וזאת בלי קשר לתוצאה הסופית. במכבי חיפה הסכימו להשלים עם לא מעט החלטות לא טובות שפלורס לקח - החל מניהול משחק דרך סגנון המשחק.

"פלורס קיבל חופש פעולה שמעט מאוד מאמנים קיבלו”, אמרו בחיפה, “זה לא היה הכדורגל שיעקב שחר וליאור רפאלוב היו רוצים לראות. אם לא רפאלוב, גיאורגי ירמקוב לא פותח בכלל בשער. ניסינו משהו שמראש היה עקום. העקשנות של פלורס שלא ללכת עם ליאור באותו קו עולה לפלורס במשרה שלו. זה לא הכדורגל שאנחנו רוצים לראות.

ההודעה של גיא ומתן לאוהדי מכבי חיפה

"מספיק רק אתמול לראות איך במצב של פיגור הוא מכניס על קו ימין את זסנו שאמור להיות שחקן הכרעה ומשאיר את יילה בטאי כדי להבין עד כמה הוא מנהל משחק בצורה כזאת שגם אם היינו מנצחים או עושים תיקו, זה לא היה משנה את השורה התחתונה לגבי עתיד המאמן”.