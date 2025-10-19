לא בפעם הראשונה: הפועל חדרה מחצה את נשר

קונצרט כדורגל באצטדיון בנשר. הפועל חדרה, אותה מאמן מיכה דיין, יצאה אתמול (שבת) למשחק נגד עירוני נשר, של אסף בוסקילה, זאת במסגרת המחזור השישי בליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון. המחצית הראשונה סיפקה ארבעה שערים וזו השנייה סיפקה חמישה שערים, כשבסיום 1:8 להפועל חדרה, מהמקום הראשון, לעירוני נשר, שנמצאת מתחת לקו האדום.

אתמול בשעה 10:00 בבוקר, הוציאו לדרך את ההתמודדות פרד גנופולסקי, כרם כנאנה ומישה בולוס. לאחר 13 דקות משחק, רפאל בן ציון, שהגיע למועדון ממ.כ. נוה יוסף, קבע 0:1 לחדרה. בדקה ה-25 זה הוכפל כבר ל-0:2 משער של רועי עם שלו, הבאנקר בקו ההגנה מזה שלוש עונות רצופות בנוער. וילסקו כריסטיאן נדקי, הזר מגמביה, סגר את המחצית ב-0:4 עם צמד בדקות 33' ו-35'.

גם המחצית השנייה הייתה כולה של הפועל חדרה. בדקה ה-48 להתמודדות, כריסטיאן השלים שלושער. בדקות 75 ו-76, כלומר בתוך כדקה וחצי, עמית סימן טוב, שגדל במכבי נתניה והגיע לחדרה בשנת 2019, השלים צמד. מוחמד אבו ליל צימק בדקה ה-78 ובדקה ה-87 רם שפר, המחליף, שהגיע מבית"ר טוברוק, סגר עניין עם 1:8 חדרתים.

הפועל חדרה נוער (באדיבות המועדון)

אפשר להגיד כי עירוני נשר היא קבוצה בהזמנה בעבור הפועל חדרה. בעונת 2012/13, כחלק מהמחזור ה-18 בליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון, חדרה יצאה גם אז לנשר, אז מחצה אותה 1:7, כשניר ברקוביץ' על הקווים בנשר. עודיי אבו זהייר שהתכבד בצמד, מחמוד תלס, לאון שוקרון, אמין מחאג'נה, דור ואנה ואור אגם, כבשו לחדרה. וחיד סלאמה צימק את התוצאה.

הניצחון הגבוה ביותר של הפועל חדרה, בשני העשורים האחרונים ואולי בהיסטוריה בכלל, הרי שזקני העיר לא זוכרים תוצאות כאלה בנוער, היה אי-שם בעונת המשחקים 2006/07, אז הפועל חדרה יצאה לקיבוץ מסילות, שם פגשה את הפועל בית שאן. המשחק הסתיים ב-2:10(!) לחדרה. אסי גומה, שהיה לשחקן נוער דאז, התכבד בצמד שערים.

לאחר ההתמודדות, מסר מיכה דיין, מאמן הפועל חדרה, ל-ONE: "מאוד נהנינו מהקבוצה. דברים שעובדים מזה תקופה ומיישמים במגרש. השחקנים מאוד רוצים, לומדים ומשתפרים. יש פה צוות, וואו אחד גדול. כולם למען כולם. כל השבוע 7\24 הם בתוך זה. אנחנו מתעסקים בעיקר בעצמנו ועדיין נותנים כבוד, לומדים ובאים מוכנים לכל יריבה. המטרות נשארות בעינן, אבל תמיד מסתכלים קדימה, למשחק הבא. זה הכי חשוב, שומרים על צניעות, מחויבות וגישה נכונה".

הרכב עירוני נשר: איתן משה, יוסוף אנס שיינה, איתן נווה, אלחנן לוי, אליה פרץ, חן אהרן (ק), יהונתן פינטו, ירין אזולאי, לידור סביר, מוחמד זבידאת ועילאי סימון.

הוחלפו: איתן משה, אליה פרץ, ירין אזולאי וחן אהרן.

מחליפים: יהונתן ביכר, יהונתן וקנין, יותם ספיר ומוחמד אבו ליל.

בספסל: אורי עומר, אלעד בלסון, בן אלקובי, מנסור עמאש ושליו מוסינקו.

מאמן: אסף בוסקילה.

הרכב הפועל חדרה: רז קוגמן פרג', אורי זרצקי, אורי עמויוף, וילסקו כריסטיאן נדקי, יואב תורג'מן, ירדן רמות, נהוראי בוחניק, נועם שמש (ק), עמית סימן טוב, רועי עם שלו ורפאל בן ציון.

הוחלפו: רז קוגמן פרג', וילסקו כריסטיאן נדקי, ירדן רמות, רועי עם שלו ורפאל בן ציון.

מחליפים: אופק צרפתי, עופר מינץ, עידן גולדשטיין, צח יחבס ורם שפר.

בספסל: אלכס יאקושיק, גיא פפר, יהונתן הוכטייל ויואב צדוק.

מאמן: מיכה דיין.

תוצאות נוספות מהמחזור ה-6 בליגה הלאומית לנוער צפון

מ.ס. צעירי כפר כנא – הפועל אום אל פאחם 1:0 (הבקיע לאום אל פאחם: עודי מחאמיד)

בני סכנין – עירוני טבריה 0:2 (הבקיעו לסכנין: דניאל איומידה אוגונסייה ושאקר אבו חוסין)

מכבי צור שלום קריית ביאליק – מכבי אחי נצרת 1:4 (הבקיעו לצור שלום: שריף סולימן עם צמד ואיברהים גדיר עם צמד; הבקיע לאחי נצרת: איהם בסל)

מ.ס. קריית ים – מ.כ. נוה יוסף 4:2 (הבקיע לקריית ים: איליה פוטקין עם צמד; הבקיעו לנוה יוסף: אורן בן דור עם צמד, קינגסלי דניס סמבאטיב ואחמד מוראד)

הפועל נוף הגליל – הפועל בית שאן (20/10, הסינתטי החדש נוף הגליל, 20:30)

בית"ר טוברוק – מכבי עירוני קריית אתא (24/10, טוברוק נתניה, 10:00)

הפועל עפולה הייתה לקבוצה החופשית השבוע