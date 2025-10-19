האור שלה: לבקוביץ קבע 1:1 דרמטי למרמורק

קבוצת הנוער של הפועל מרמורק לא מוותרת להפועל ירושלים וגם לא להפועל כפר שלם, כששתי הקבוצות הללו מובילות את טבלת הליגה הלאומית במחוז דרום. הפועל מרמורק נמצאת מאחוריהן, כשלאחר שישה מחזורים היא מחזיקה ב-11 נקודות. אתמול (שבת) הקבוצה של לירן שמש סיימה בתיקו 1:1 מול הפועל רמת גן, בזכות שער של נור לבקוביץ' בדקה ה-93.

לירן שמש הכניס את נור בדקה ה-73 כמחליף לנהוראי אשרם, כשהקבוצה הייתה בפיגור של 1:0. הפועל רמת גן קיבלה פנדל כאשר אורי סרדם הכשיל את קפטן האורדונים, אולי ברגמן, שבעט את הכדור לעבר שערו של עמית עזריה. השופט הראשי, יעד אילני, לא היסס ושרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

לבקוביץ' עם שער שני העונה, כשאת הראשון הבקיע בניצחון 1:3 על הפועל הרצליה בליגה הלאומית לנוער. בשישי האחרון, רגע לפני שנכנס כמחליף בקבוצת הנוער, הוא שיחק 90 דקות מלאות במשחק הליגה של הבוגרים, שאירחו את הפועל הרצליה. בדקה ה-73 של ההתמודדות, הוא ראה את הכרטיס הצהוב נשלף לעברו על ידי שחר כהן.

נור לבקוביץ עם הפועל מרמורק בוגרים (יונתן גינזבורג)

ומאיפה השם נור, אתם שואלים? מדובר בבחור שהוריו הם ממוצא חצי פיני וחצי פולני/רוסי. נור נולד באיביזה, אי קטן בארכיפלג של האיים הבלאריים, המשתייך למדינת ספרד. את שמו העניקו לו הוריו לאחר שישבו עם חברים ספרדים לצפות בליגת האלופות, בערב שבו אימו של נור עוד נשאה אותו בבטנה. חבר של הוריו התלהב משם עורך התוכנית שבה צפו והציע לקרוא לו כך.

לבקוביץ גדל במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון וזו השנה השלישית ברציפות שבה הוא משחק במדי הפועל מרמורק, שרואה בו את דור העתיד בחלקה האחורי של הקבוצה. במהלך השנים עבר בין מחלקות נוער כמו מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב ומ.ס. אשדוד, עד שהגיע בעונת המשחקים 2023/24 להפועל מרמורק.

מאחוריו, העונה, כבר שבעה משחקי בוגרים לצד שישה משחקי נוער. כלומר, הוא לא פספס אף משחק העונה, הן בבוגרים והן בנוער. הוא מקבל קרדיט מלא מהמערכת, שרואה בו את דור ההמשך, ואף שימש בעונה החולפת כקפטן הקבוצה הצעירה. עד היום, מאז דצמבר 2023, רשם במדי הפועל מרמורק 64 הופעות לצד שבעה שערים.

נור לבקוביץ מקבל כרטיס צהוב בהפועל מרמורק בוגרים (יונתן גינזבורג)

הרכב הפועל רמת גן: יונתן שפרוך, דניאל שורץ, עומר דן, אולי ברגמן (ק), טוהר חזן, יואב פלאח, נועם אמיר, נועם שנהב, עילאי והבה, איתי בר ותאו היפק.

הוחלפו: נועם אמיר, נועם שנהב ועילאי והבה.

מחליפים: סהר זקן, יהלי גל ובן קורן.

בספסל: ולרי תאימורובי, יונתן כדורי, קאי אוחנה, גיא כהן, נועם אפשטיין ואורי אדרי.

מאמן: אורן רותם.

הרכב הפועל מרמורק: עמית עזריה, נדב חסון, אורי סרדם, תום קורן, דביר זינדאני, רוי אהרן, סהר ענתבי, אורי אבני (ק), נהוראי אשרם, עידו קוזי ויאן משקוב. הוחלפו: אורי סרדם, תום קורן, נהוראי אשרם, עידו קוזי ויאן משקוב.

מחליפים: נור לבקוביץ, נעם ליבנת, איתמר כהן, איתן אמיר ודוד בריק.

בספסל: עומרי אברם, משה שעשע, אריק זפרין ועמרי אגמי.

מאמן: לירן שמש.

תוצאות נוספות מהמחזור ה-6 בליגה הלאומית לנוער דרום

גדנ"ע תל אביב – מכבי באר שבע 1:2 (הבקיעו לגדנ"ע: אופק לב ויאיר גרין; הבקיע לבאר שבע: נועם קוריאט)

הפועל כפר שלם – הכח מכבי עמידר רמת גן 0:2 (הבקיעו לכפר שלם: ליאם פרץ ואיתי סבג)

מ.ס. כפר קאסם – הפועל ירושלים 3:1 (הבקיע לכפר קאסם: באסם טאהא; הבקיעו לירושלים: נדים וראסנה, מאור בן שמעון וג'ניה אונישצ'וק)

הפועל הוד השרון – שמשון תל אביב 0:1 (הבקיע להוד השרון: ירין דהרי)

סקציה נס ציונה – הפועל הרצליה 4:0 (הבקיעו להרצליה: דניאל רבי עם צמד, נריה שפסר ונועם גובנייה עם שער עצמי)

מכבי יפו – מכבי יבנה (19/10, נוה גולן תל אביב יפו, 20:15)

בית"ר נורדיה ירושלים הייתה לקבוצה החופשית השבוע