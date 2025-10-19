אבי איבגי ואודי כבודי ראו אדום, המשחק פוצץ

מנפלאות הליגות הנמוכות בכדורגל. במוצאי השבת הספורטק הצפוני החדש בתל אביב אירח את מ.כ טומי תל אביב, יחד עם אבי איבגי, אודי כבודי ומשה חוגג, את בית"ר עזרא של גילאור ברדס, נכדו של צדוק חממי, עליו השלום, במסגרת ליגה ג’. רון לוי, יהלי דודו ובר חטמי הוציאו את ההתמודדות לדרך בשעה 20:30.

לאחר 25 דקות רון שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של בית"ר עזרא ושלף מכיסו את הכרטיס הצהוב לאבי איבגי, שוערה של טומי תל אביב. אבי לא אהב את ההחלטה והחליט לעמוד מול השופט למשך שניות ארוכות, כשרון מתריע בפניו כי אם לא ילך אחורה, לעבר השער שלו, יוציא לעברו צהוב שני, וכך היה.

אבי יצא מדעתו ואמר לרון כי לא יתקדם אם לא יתייעץ עם הקוון על הפנדל. שחקני טומי תל אביב התכנסו לשיחה האם להישאר או לרדת מכר הדשא, הרי שאין להם שוער נוסף בטופס. משה חוגג אף הציע לשלם את גובה הקנס, לכשיבוא, אם יבוא, בבית הדין המשמעתי, כשבסופו של דבר הקבוצה החליטה כי ממשיכים למרות התקרית המוזרה בעיניהם.

במחצית השנייה, בזמן התקפה של בית"ר עזרא, בה הובקע גם השער הרביעי, שקבע 2:4 לאורחים, הכדור פגע בראשו של אחד משחקני טומי תל אביב, ושחקני המקומיים פנו לרון מדוע לא הפסיק את המשחק נוכח פגיעת ראש, מהלך שגם הוביל לשער בעבור בית"ר עזרא. אודי כבודי פנה לשופט ואמר לו שידבר איתו אחרי המשחק בצורה מתריסה, מה שהוביל את רון להוציא לו את הכרטיס האדום.

לאחר שאודי כבודי ראה את הכרטיס האדום יוצא לעברו, גל כבודי, אחיו, הוציא מפיו מספר מילים לא מכובדות כלפי השופט הראשי. נוכח המילים המלבבות, הוצא לעברו הכרטיס האדום. בטומי תל אביב היו בהלם מהאירוע, בעוד רון פונה למשה חוגג: "ממשיכים או לא"? משה אמר שלא ומכאן שריקת הסיום, כ-10 דקות לפני הזמן החוקי של ההתמודדות.

אבי איבגי (יונתן גינזבורג)

בפניית ONE לאבי איבגי, האחרון מסר בתגובה: "ראשית, זה היה אמור להתנהל כמשחק רגיל, שמתנהל בשקט, בהנאה, בשמחה. בלי שום איזה משהו שיכול לגרום לפיצוץ. בדקה ה-20, השופט שרק לפנדל הזוי. לדעתי לא היה פנדל בכלל. אמרתי לשופט 'לך לקוון, אולי הקוון ראה אחרת'. השופט עמד על שלו ולא הסכים. 'החלטתי וכך יהיה', אמר לי".

לנוכח השיח שלי איתו, הוא הוציא לי הכרטיס הצהוב. שאלתי אותו 'למה הצהוב? מה בסך הכל ביקשתי? שתשאל את הקוון? שתתייעץ?'. המשכתי כשאמרתי לו 'איך תתקדם? איך תתקדם אם אתה מחליט לבד?'. הוא הזהיר אותי בצהוב שני ואמרתי לו שהוא מוזמן להוציא לי צהוב, אבל איך יתקדם ככה? זה מה שאמרתי לו ועל זה הוציא לי אדום".

"ההחלטה הזו הייתה הזויה. כבר רצינו לרדת מכר הדשא. הוא היה יכול להתעלם. אמרתי לו שדיברתי עם גדולים ממנו, שופטים ענקיים. אף אחד מהם לא נפגע או התנהל מאגו. 'נתת לי צהוב, תתעלם מזה'. החלטנו להמשיך ואז לקראת הסוף בא אליו אודי כבודי. השופט אמר לו שעוד פעם אחת ידבר איתו, יוציא לו צהוב שני, אז כבודי אמר 'אין בעיה, אדבר איתך בסוף המשחק'".

הוא הוציא לו אדום. מפה, התפוצץ המשחק. זו הזיה. לא מצליח להבין למה השופט בא לגנוב פה את ההצגה. משחק בליגה ג', תן למשחק לזרום, להתנהל, ליהנות, לשמוח. תתעלם מאנשים. אני השוער היחיד שם. למה לפרק את הקבוצה. זה מה שהיה. אף אחד לא קילל, אף אחד לא רב מכות. השופט החליט על דעת עצמו לסיים את המשחק. אף אחד לא יודע למה", סיכם בדבריו אבי איבגי.

בפניית ONE לאודי כבודי, האחרון מסר בתגובה: "לא רוצה להגיב בכלל, נשמה. תכבד אותי".

הדו"ח של רון לוי צפוי להיות מועבר למחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל ועד יום שני ייקבע, ככל הנראה, הדיון בעניינה של מ.כ טומי תל אביב, אבי איבגי, אודי כבודי וגל כבודי. בית"ר עזרא צפויה לקבל ניצחון טכני מבית הדין המשמעתי, הרי שלא היה לה צד בדבר, השאלה אם בית הדין ייקבע 0:3 או ישאיר את התוצאה בעינה.