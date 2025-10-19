יום ראשון, 19.10.2025 שעה 11:32
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
87-95הפועל כרמיאל9
68-75הפועל טירת הכרמל10
612-75צעירי טמרה11
611-66הפועל בית שאן12
510-76הפועל עראבה13
38-55בני מוסמוס14
38-16הפועל מגדל-העמק15
211-26מכבי נוג'ידאת16
17-35הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
610-76הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
53-25הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

"בעקבות בעיה רפואית": בר שמש פורש מכדורגל

השמש יורדת: הקשר ההתקפי של מ.כ כפר סבא, בן ה-27 הודיעו כי הוא פורש ממשחק פעיל: "לא חלמתי שכך הדרך תסתיים". הקבוצה רשמה: "תמיד תישאר חלק"

|
בר שמש (יונתן גינזבורג)
בר שמש (יונתן גינזבורג)

בר שמש, הקשר ההתקפי בן ה-27, שחקנה עד לא מכבר של מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים, מליגה א' דרום, פורש מכדורגל. משחקו האחרון העונה היה בניצחון 0:3 על מכבי עירוני אשדוד, אז רשם 83 דקות משחק. נהנה העונה, תחת הדרכתו של עידן דוד, מצמד שערים בשלושה משחקים בהם שותף.

לאחר ה-12/09, משחקו האחרון העונה, כאמור, נגרע מהסגל של עידן, בעוד קהל האוהדים שואל מה קורה איתו. והנה, בהודעה רשמית של המועדון, מקבל קהל האוהדים הירוק את הבשורה ממנה חשש: בר שמש, הקשר ההתקפי בן ה-27, פורש ממשחק פעיל בעקבות "בעיה רפואית מורכבת", כהגדרת המועדון בהודעתו.

בר שמש, הנתנייתי, החל דרכו במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק. במשך שמונה עונות, כמעט רצופות, היה שייך מועדון בצהוב שחור. קבוצת הבוגרים הראשונה שלו הייתה עירוני נשר, מליגה א' צפון, בעונת המשחקים 2018/19. בהמשך, שיחק במדי אתא ביאליק, באקה אל גרבייה והפועל רעננה, איתה עלה מליגה א' ללאומית, שם שיחק במשך עונה אחת (2024/25).

ההודעה הרשמית מטעם מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים: “אנחנו עצובים להודיע כי קשרה הנהדר של הקבוצה, בר שמש, לא ימשיך ללבוש ירוק העונה בעקבות בעיה רפואית מורכבת, המאלצת אותו לפרוש ממשחק פעיל. בר היקר, אנו מעריכים ואוהבים אותך מאוד ומאחלים לך רק בריאות, תמיד תישאר חלק מהמשפחה הירוק.

“בר שמש ביקש למסור: ‘לצערי, אני נאלץ לפרוש מכדורגל בעקבות בעיה רפואית. הייתי כאן זמן קצר, אבל הספקתי להבין כמה המועדון הזה מיוחד. תודה ענקית להנהלה, לצוות, לשחקנים, ובעיקר לאוהדים - קהל מדהים שנתן לי תחושת בית מהרגע הראשון. לא חלמתי שכך הדרך תסתיים, אבל אני לוקח איתי רק אהבה והערכה גדולה לכולכם’”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */