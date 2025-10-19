"בעקבות בעיה רפואית": בר שמש פורש מכדורגל

בר שמש, הקשר ההתקפי בן ה-27, שחקנה עד לא מכבר של מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים, מליגה א' דרום, פורש מכדורגל. משחקו האחרון העונה היה בניצחון 0:3 על מכבי עירוני אשדוד, אז רשם 83 דקות משחק. נהנה העונה, תחת הדרכתו של עידן דוד, מצמד שערים בשלושה משחקים בהם שותף.

לאחר ה-12/09, משחקו האחרון העונה, כאמור, נגרע מהסגל של עידן, בעוד קהל האוהדים שואל מה קורה איתו. והנה, בהודעה רשמית של המועדון, מקבל קהל האוהדים הירוק את הבשורה ממנה חשש: בר שמש, הקשר ההתקפי בן ה-27, פורש ממשחק פעיל בעקבות "בעיה רפואית מורכבת", כהגדרת המועדון בהודעתו.

בר שמש, הנתנייתי, החל דרכו במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק. במשך שמונה עונות, כמעט רצופות, היה שייך מועדון בצהוב שחור. קבוצת הבוגרים הראשונה שלו הייתה עירוני נשר, מליגה א' צפון, בעונת המשחקים 2018/19. בהמשך, שיחק במדי אתא ביאליק, באקה אל גרבייה והפועל רעננה, איתה עלה מליגה א' ללאומית, שם שיחק במשך עונה אחת (2024/25).

ההודעה הרשמית מטעם מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים: “אנחנו עצובים להודיע כי קשרה הנהדר של הקבוצה, בר שמש, לא ימשיך ללבוש ירוק העונה בעקבות בעיה רפואית מורכבת, המאלצת אותו לפרוש ממשחק פעיל. בר היקר, אנו מעריכים ואוהבים אותך מאוד ומאחלים לך רק בריאות, תמיד תישאר חלק מהמשפחה הירוק.

“בר שמש ביקש למסור: ‘לצערי, אני נאלץ לפרוש מכדורגל בעקבות בעיה רפואית. הייתי כאן זמן קצר, אבל הספקתי להבין כמה המועדון הזה מיוחד. תודה ענקית להנהלה, לצוות, לשחקנים, ובעיקר לאוהדים - קהל מדהים שנתן לי תחושת בית מהרגע הראשון. לא חלמתי שכך הדרך תסתיים, אבל אני לוקח איתי רק אהבה והערכה גדולה לכולכם’”.