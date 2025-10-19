גלוך: רוצה לשחק כל דקה, לא דיברתי עם המאמן

“אני רוצה לשחק בכל דקה", כך אמר אוסקר גלוך אחרי ההפסד של אייאקס אתמול (שבת) 2:0 לאלקמאר. הקשר פתח בהרכב, הוחלף בדקה ה-70 ואוהדי אייאקס הגיבו בבוז בעקבות ההחלטה של ג’ון הייטינחה. המאמן עלול לסיים את תפקידו בעקבות היכולת והתוצאות המאכזבות של המועדון מאמסטרדם העונה.

גלוך עצמו הוסיף בסיום המשחק: “אף שחקן לא אוהב להיות מוחלף. אם המאמן מחליט אז זה זה בסדר, האם אני מבין את זה? אני לא יודע, לא דיברתי עם המאמן עדיין, אולי נעשה את זה בימים הקרובים".

הייטינחה הסביר את החלפת גלוך: "רצינו לשנות את מרכז השדה. הכנסנו את ג'יימס מקונל ואת ראיין בונידה, שיכול לשחק טוב באזורים צפופים. ניסינו להחזיר שליטה מול קבוצה מסודרת כמו אלקמאר".

מאמן אייאקס הוסיף: “התחלנו טוב, אבל מיד ראיתם שאנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב שאנחנו בו עכשיו. כבשנו שער, שנפסל בצדק, ואז מיד אחר כך חטפנו מקרן. זה פגע בביטחון. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה ולנסות להחזיר את האמונה - זו המשימה שלי ושל הצוות המקצועי. אנחנו חייבים להמשיך קדימה, לעבוד קשה, ולהחזיר לעצמנו את הביטחון. זה לא נגמר".