"זו עובדה שקצב צבירת הנקודות שלנו הוא טוב"

אחרי פתיחת עונה קצת יחסית מקרטעת, בית”ר ירושלים השלימה שלושה ניצחונות רצופים והתבססה ברביעייה המובילה בטבלה, כאשר מחר (שני, 20:00) הקבוצה מהבירה תפגוש את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור השביעי למשחק מסקרן וכשהיא עם 13 נקודות, היא רוצה להמשיך במומנטום החיובי. כעת, מאמן הקבוצה ברק יצחקי, דבר במסיבת עיתונאים.

המאמן פתח: “זה לא היה סתם ניצחון המשחק הקודם, לא רוצה להשתמש במילה ניצחון היסטורי, אבל העבר הראה שלא הרבה קבוצות ידעו לחזור ב-10 שחקנים לחזור במחצית אחת, להבקיע חמישה שערים, לייצר כדורגל טוב מול קבוצה טובה, שהייתה יכולה לעשות לנו נזק לא קטן, אז המשחק היה משמעותי, היו הרבה נקודות טובות וגם דברים לשפר, עבדנו על זה ומפה מסתכלים קדימה.

“הייתי רוצה לראות משחק שונה, קבוצות שמשחקות בצורה שונה, אנחנו שמים דגש לאיך אנחנו רוצים לשחק, אבל גם שמים דגש ליריבה. לאשדוד יש חוזקות לא קטנות, צריך לדעת להתמודד עם זה ומצד שני לשחק את הכדורגל שלנו, לייצר רצף משחקים, זה יכול להיות המשחק הרביעי שאנחנו יכולים לנצח ברצף, זה אתגר”.

יצחקי: "זכותם של האוהדים להביע את דעתם"

יצחקי המשיך: “הכרטיסים האדומים? זה לא דבר נורמלי, יש דברים שאי אפשר לשלוט עליהם אבל יש גם דברים שכן, צריך להרים את הראש ולא להשאיר את השחקנים ככה בחיסרון מספרי, כולם יודעים את זה, ואני מקווה שזה לא יקרה. הכל תלוי בכושר של הקבוצה ושל השחקנים, איך האימונים עוברים, יש הרבה דברים שמשתנים, אני לא מגיע אף פעם עם הרכב נעול בתחילת שבוע, יש דברים שמשתנים, כמובן שאני לוקח את ההחלטות שלי בכל משחק ומשחק, עושה התאמות במשחקים וככה אני קובע מי ישחק.

“אני לא מתייחס לאף אחד בכפיות טובה, האוהדים קונים כרטיסים והם יכולים להביע את דעתם, מה שאני יכול להגיד זה שזו עובדה שקצב צבירת הנקודות שלנו זה טוב, כמו כל מאמן אני שואף שהקבוצה תשחק הרבה יותר טוב, אני מכיר את האוהדים לא יום ולא יומיים, ואמרתי את זה גם כמה פעמים, התמיכה שלהם גדולה, יש לפעמים את אלה שמנסים לפרוק, אבל זה זכותם, אני מרוכז אך ורק בהצלחה של הקבוצה ולדעתי זה הולך טוב מתחילת העונה.

“ירין לוי? אם תראה אותו מקבל דקות אז אתה תראה את זה מחר, הוא מתאמן מספר אימונים, הוא עשה אימונים מלאים וכמו רוב השחקנים, כשיר לקראת מחר. הטקס לחטופים? קודם כל זה מרגש, גם במשחק האחרון נגד פ”ת היה מרגש, ובטוח שגם מחר אנחנו, כמו כל העם, שמחים ונרגשים מהחזרה של החטופים, כמובן שהראש שלנו והלב לא שלמים כי יש עוד ואני מקווה שיחזרו הביתה. כמועדון אנחנו יודעים ללוות, בטח אחרי ה-7.10 וגם לפני, משפחות של חיילים שנפצעו, משפחות שכולות, המועדון מלווה אותם בצורה מדהימה ואני בטוח שזה יהיה מרגש לכולם”.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

גם בלם הקבוצה, לוקה גדראני דיבר: “היה לי קשה להחליט, אבל אני שמח שבאתי. בקייראט המצב לא היה ברור, לכן הגעתי ולדעתי החלטתי טוב. האם הקבוצה מספיק טובה להיאבק על האליפות? הזמן יגיד, אני לא יכול לענות. יש לנו שחקנים מדהימים ופוטנציאל טוב להיאבק על ההישגים”.