יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:56
ליגה איטלקית 25-26
158-187אינטר1
157-127נאפולי2
153-77רומא3
133-96מילאן4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
108-87ססואולו8
95-76קומו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
813-67טורינו13
77-106לאציו14
610-57לצ'ה15
57-36פארמה16
49-27ורונה17
38-46פיורנטינה18
310-37פיזה19
29-36גנואה20

"כבשה את האולימפיקו, ההבדל זה המנטליות"

אחרי ה-0:1 הקטן של אינטר על רומא, באיטליה פרגנו לנראזורי ולכובש השער: "חגיגה, טורבו בוני שניצל מלכודת נבדל". קיבו: "השחקנים ראויים לקרדיט"

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

ניצחון רביעי ברצף בליגה, עלייה למקום הראשון בליגה, לפחות זמנית. זה מה שעשתה אתמול (שבת) אינטר, כאשר בזכות שער אחד בדקה השישית, הכריע את המשחק והנראזורי ניצחו 0:1 את רומא בחוץ.

“טורבו בוני”, הכריזו ב’גזאטה’ האיטלקי והוסיפו: “אינטר עולה לראש הטבלה”. ב’טוטו ספורט’ כתבו: “אינטר כובשת את האולימפיקו”. ב’פוטבול איטליה’ נכתב: “חגיגה באינטר, המנטליות עושה את ההבדל הגדולה, בוני ניצל מלכודת נבדל והכריע את המשחק עם השער היחיד”.

מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, סיכם: “הבחור האלה ראויים לכל הקרדיט, הם השאירו את האכזבה מאחור, חזרו לאתגר אחרי העונה שעברה ורוצים להוכיח שהם יוכלים להתחרות בכל טורניר. אני גאה באופן שבו הם עובדים, באופן שבו הם מתכוננים מנטלית למשחקים מסוימים, הם יודעים איך לסובלים ומוכנים לאתגר את עצמם.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“אחרי הפגרה, בגלל המשחקים בנבחרות, זה תמיד כמות לא ידועה עם כמות שחקנים ומשחקים, אתה לא זוכה לראות אותם הרבה זמן. רומא קבוצה חזקה, אף פעם לא יהיה קל להתמודד נגד המועדון הזה, במיוחד באצטדיון שלהם עם האוהדים שלהם מאחוריהם.

בצד המפסיד, מאמן רומא, ג’יאן פיירו גספריני, הודה: “זו הייתה טעות באופן כללי להסתכן במצב של נבדל עם בוני, לא היה מצב מסוכן ואולי לא ממש הצלחנו להכשיר לכושר כל כך מוקדם במשחק, דברים כאלה קורים גם אחרי הנבחרות, כשמאמנים אחרים מצפים לדברים אחרים. זו הייתה סיטואציה שהכריעה ללא ספק את המשחק, אבל חוץ מזה ומהתוצאה, אני עדיין משוכנע מההופעה שנעשתה.

אינטר במקום הראשון לאחר נצחון על רומא

“יש לפעמים הפסדים שנותנים לך עוד יותר אמונה והכרה ביכולות שלך. ההגנה בסך הכל עבדה טוב הערב”. על קיבו והחיבוק איתו אמר: “התמזל מזלי להכיר אותו בימים המעטים שנשארתי באינטר, אבל הוא סבל מפציעה קשה באותה תקופה, תמיד הערכתי אותו כשחקן וכאדם, הוא מביא את הרעיונות שלו וזה עובד טוב”.

