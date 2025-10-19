"כבשה את האולימפיקו, ההבדל זה המנטליות"

ניצחון רביעי ברצף בליגה, עלייה למקום הראשון בליגה, לפחות זמנית. זה מה שעשתה אתמול (שבת) אינטר, כאשר בזכות שער אחד בדקה השישית, הכריע את המשחק והנראזורי ניצחו 0:1 את רומא בחוץ.

“טורבו בוני”, הכריזו ב’גזאטה’ האיטלקי והוסיפו: “אינטר עולה לראש הטבלה”. ב’טוטו ספורט’ כתבו: “אינטר כובשת את האולימפיקו”. ב’פוטבול איטליה’ נכתב: “חגיגה באינטר, המנטליות עושה את ההבדל הגדולה, בוני ניצל מלכודת נבדל והכריע את המשחק עם השער היחיד”.

מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, סיכם: “הבחור האלה ראויים לכל הקרדיט, הם השאירו את האכזבה מאחור, חזרו לאתגר אחרי העונה שעברה ורוצים להוכיח שהם יוכלים להתחרות בכל טורניר. אני גאה באופן שבו הם עובדים, באופן שבו הם מתכוננים מנטלית למשחקים מסוימים, הם יודעים איך לסובלים ומוכנים לאתגר את עצמם.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“אחרי הפגרה, בגלל המשחקים בנבחרות, זה תמיד כמות לא ידועה עם כמות שחקנים ומשחקים, אתה לא זוכה לראות אותם הרבה זמן. רומא קבוצה חזקה, אף פעם לא יהיה קל להתמודד נגד המועדון הזה, במיוחד באצטדיון שלהם עם האוהדים שלהם מאחוריהם.

בצד המפסיד, מאמן רומא, ג’יאן פיירו גספריני, הודה: “זו הייתה טעות באופן כללי להסתכן במצב של נבדל עם בוני, לא היה מצב מסוכן ואולי לא ממש הצלחנו להכשיר לכושר כל כך מוקדם במשחק, דברים כאלה קורים גם אחרי הנבחרות, כשמאמנים אחרים מצפים לדברים אחרים. זו הייתה סיטואציה שהכריעה ללא ספק את המשחק, אבל חוץ מזה ומהתוצאה, אני עדיין משוכנע מההופעה שנעשתה.

“יש לפעמים הפסדים שנותנים לך עוד יותר אמונה והכרה ביכולות שלך. ההגנה בסך הכל עבדה טוב הערב”. על קיבו והחיבוק איתו אמר: “התמזל מזלי להכיר אותו בימים המעטים שנשארתי באינטר, אבל הוא סבל מפציעה קשה באותה תקופה, תמיד הערכתי אותו כשחקן וכאדם, הוא מביא את הרעיונות שלו וזה עובד טוב”.