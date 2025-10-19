החגיגה לא צוינה בדו"ח, פליק יורחק מהקלאסיקו

ברצלונה הזיעה לפני שניצחה אתמול (שבת) 1:2 את ג’ירונה משער של רונאלד אראוחו בדקה ה-93. הבלם עלה מהספסל ותיפקד דווקא כחלוץ – הימור שהצליח להאנזי פליק המורחק כדי להגיע לקלאסיקו מול ריאל מדריד (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) עם ניצחון, אבל בארסה ממש לא מגיעה אליו במצב טוב.

“זעם בבלאוגרנה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ אחרי שבארסה סיימה את המשחק עם הרכב מאולתר בעקבות הפציעות הרבות והחלפתם של פדרי ולאמין ימאל, “ההמצאה של פליק עם אראוחו הצילה את בארסה ושיחררה את הטירוף. הוא שם את הבלם כחלוץ כמו שיוהאן קרויף עשה עם אלכסנקו". ב’ספורט’ הקטלוני כתבו: “זעם, גאווה וניצחון. פליק גאון".

ואם כבר מאמן בארסה, הוא עבר משחק סוער במיוחד, ראה כרטיס אדום והכל השתחרר אחרי השער של אראוחו כשפליק ביצע תנועה מגונה ושנויה במחלוקת, שעלולה לעלות לו ביוקר.

דרמה ענקית בדרבי הקטלוני

פליק שספג כרטיס צהוב שני אחרי מחאה לעבר השופט חיל מנסאנו, סיפר לאחר המשחק: "פשוט עודדתי את פרנקי דה יונג מהצד - זה לא היה מופנה לשופט. מחאתי כפיים כדי להרים את הקבוצה, לא כדי לזלזל. ניסיתי לדבר איתו, אבל הוא לא רצה. אני מקבל את זה". לפי דו"ח השיפוט, פליק יורחק מהקלאסיקו אחרי שלא צוינה בדו"ח החגיגה לאחר השער וגם לא שלא ירד מהמגרש אחרי ההרחקה – מה שהיה מוביל להשעיה משני משחקים.

כאמור, הגרמני חגג בהתלהבות את שער הניצחון של אראוחו, והסביר את ההחלטה המפתיעה להציב את הבלם כחלוץ: "רונאלד אמר לי שהוא מוכן לשחק קדימה. לא זכור לי שהצבתי בלם בעמדה התקפית בעבר, אבל ניסינו הכול - ולמזלנו זה הצליח. אני שמח בשבילו, בשביל הקבוצה, בשביל האוהדים. זה צעד קדימה עבורנו".

פליק דיבר גם על החלפתם של פדרי ולאמין ימאל שרק חזר מפציעה: "פדרי שיחק הרבה דקות והיה חשוב לנהל את העומס שלו לקראת ליגת האלופות והקלאסיקו. לגבי לאמין ימאל - מלכתחילה תכננו שיקבל כשעה של משחק, והוא לא דיווח על שום בעיה רפואית".

פרנקי דה יונג חוגג עם רונאלד אראוחו (IMAGO)

למרות הניצחון, פליק לא חסך ביקורת עצמית: "יש הרבה מה לשפר. הלחץ שלנו על הכדור לא היה מספיק טוב, חסרה לנו הדינמיקה שהייתה לנו בעונה שעברה - גם בהגנה וגם בהתקפה. אבל היינו צריכים את השער הזה, והניצחון הזה מעניק לנו את הביטחון שחיפשנו".

אראוחו אמר בסיום: "שיחקתי בעבר כחלוץ בבוסטון ריבר (קבוצתו באורוגוואי), כולם יודעים את זה. כשהמאמן שאל אם אני מוכן לעלות קדימה - לא היססתי. כשנכנסתי אמרתי שאכבוש, וכולם צחקו. אחר כך זה כבר הפסיק להצחיק אותם", הוסיף בהומור.

הבלם החמיא לקבוצתו: "ידענו שאנחנו באים אחרי שני הפסדים קשים, אבל הראינו רעב ואופי. הניצחון הזה חשוב מאוד לקראת השבוע הקרוב – ליגת האלופות והקלאסיקו מול ריאל מדריד".

פדרי ביקר את היכולת של בארסה למרות שכבש את השער הראשון: "לא היינו טובים, לא בלחץ ולא עם הכדור. אנחנו חייבים לשפר את קצב המשחק ולמנוע ממצבים מסוכנים. נצטרך לנתח את זה עם המאמן". הקשר גם דיבר על כך שבתחילת המשחק הקבוצות לא שיחקו למשך 20 שניות כמחאה על ההחלטה לקיים את המשחק מול ויאריאל בארה"ב. פדרי הבהיר: "לא היינו מעורבים בהחלטה - זו הייתה מחווה של סולידריות".