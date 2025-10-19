יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
109-79אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20

החגיגה לא צוינה בדו"ח, פליק יורחק מהקלאסיקו

דיווח: מנסאנו לא ציין גם שמאמן בארסה לא ירד אחרי ההרחקה ב-1:2 על ג'ירונה, עליה אמר הגרמני: "פשוט עודדתי את דה יונג". אראוחו: "אמרתי שאכבוש"

|
האנזי פליק והחגיגה שלו (IMAGO)
האנזי פליק והחגיגה שלו (IMAGO)

ברצלונה הזיעה לפני שניצחה אתמול (שבת) 1:2 את ג’ירונה משער של רונאלד אראוחו בדקה ה-93. הבלם עלה מהספסל ותיפקד דווקא כחלוץ – הימור שהצליח להאנזי פליק המורחק כדי להגיע לקלאסיקו מול ריאל מדריד (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) עם ניצחון, אבל בארסה ממש לא מגיעה אליו במצב טוב.

“זעם בבלאוגרנה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ אחרי שבארסה סיימה את המשחק עם הרכב מאולתר בעקבות הפציעות הרבות והחלפתם של פדרי ולאמין ימאל, “ההמצאה של פליק עם אראוחו הצילה את בארסה ושיחררה את הטירוף. הוא שם את הבלם כחלוץ כמו שיוהאן קרויף עשה עם אלכסנקו". ב’ספורט’ הקטלוני כתבו: “זעם, גאווה וניצחון. פליק גאון".

ואם כבר מאמן בארסה, הוא עבר משחק סוער במיוחד, ראה כרטיס אדום והכל השתחרר אחרי השער של אראוחו כשפליק ביצע תנועה מגונה ושנויה במחלוקת, שעלולה לעלות לו ביוקר.

דרמה ענקית בדרבי הקטלוני

פליק שספג כרטיס צהוב שני אחרי מחאה לעבר השופט חיל מנסאנו, סיפר לאחר המשחק: "פשוט עודדתי את פרנקי דה יונג מהצד - זה לא היה מופנה לשופט. מחאתי כפיים כדי להרים את הקבוצה, לא כדי לזלזל. ניסיתי לדבר איתו, אבל הוא לא רצה. אני מקבל את זה". לפי דו"ח השיפוט, פליק יורחק מהקלאסיקו אחרי שלא צוינה בדו"ח החגיגה לאחר השער וגם לא שלא ירד מהמגרש אחרי ההרחקה – מה שהיה מוביל להשעיה משני משחקים.

כאמור, הגרמני חגג בהתלהבות את שער הניצחון של אראוחו, והסביר את ההחלטה המפתיעה להציב את הבלם כחלוץ: "רונאלד אמר לי שהוא מוכן לשחק קדימה. לא זכור לי שהצבתי בלם בעמדה התקפית בעבר, אבל ניסינו הכול - ולמזלנו זה הצליח. אני שמח בשבילו, בשביל הקבוצה, בשביל האוהדים. זה צעד קדימה עבורנו".

פליק דיבר גם על החלפתם של פדרי ולאמין ימאל שרק חזר מפציעה: "פדרי שיחק הרבה דקות והיה חשוב לנהל את העומס שלו לקראת ליגת האלופות והקלאסיקו. לגבי לאמין ימאל - מלכתחילה תכננו שיקבל כשעה של משחק, והוא לא דיווח על שום בעיה רפואית".

פרנקי דה יונג חוגג עם רונאלד אראוחו (IMAGO)פרנקי דה יונג חוגג עם רונאלד אראוחו (IMAGO)

למרות הניצחון, פליק לא חסך ביקורת עצמית: "יש הרבה מה לשפר. הלחץ שלנו על הכדור לא היה מספיק טוב, חסרה לנו הדינמיקה שהייתה לנו בעונה שעברה - גם בהגנה וגם בהתקפה. אבל היינו צריכים את השער הזה, והניצחון הזה מעניק לנו את הביטחון שחיפשנו".

אראוחו אמר בסיום: "שיחקתי בעבר כחלוץ בבוסטון ריבר (קבוצתו באורוגוואי), כולם יודעים את זה. כשהמאמן שאל אם אני מוכן לעלות קדימה - לא היססתי. כשנכנסתי אמרתי שאכבוש, וכולם צחקו. אחר כך זה כבר הפסיק להצחיק אותם", הוסיף בהומור.

הבלם החמיא לקבוצתו: "ידענו שאנחנו באים אחרי שני הפסדים קשים, אבל הראינו רעב ואופי. הניצחון הזה חשוב מאוד לקראת השבוע הקרוב – ליגת האלופות והקלאסיקו מול ריאל מדריד".

פדרי ביקר את היכולת של בארסה למרות שכבש את השער הראשון: "לא היינו טובים, לא בלחץ ולא עם הכדור. אנחנו חייבים לשפר את קצב המשחק ולמנוע ממצבים מסוכנים. נצטרך לנתח את זה עם המאמן". הקשר גם דיבר על כך שבתחילת המשחק הקבוצות לא שיחקו למשך 20 שניות כמחאה על ההחלטה לקיים את המשחק מול ויאריאל בארה"ב. פדרי הבהיר: "לא היינו מעורבים בהחלטה - זו הייתה מחווה של סולידריות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */