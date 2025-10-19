יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
145-137טוטנהאם5
149-168צ'לסי6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
119-98אברטון10
1011-97מנצ'סטר יונייטד11
97-78ניוקאסל12
97-67אסטון וילה13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20

"הולאנד החלוץ האידיאלי, הוא כמעט מושלם"

באנגליה נפעמים מהחלוץ, שכבש צמד ב-0:2 על אברטון ובכושר שיא. פפ: "אגוארו? הנוכחות של ארלינג מדהימה". על התלות בכוכב: "אחרים חייבים להשתפר"

|
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

עוד יום, עוד הופעה אדירה של ארלינג הולאנד. החלוץ המפלצתי של מנצ’סטר סיטי הבקיע צמד נוסף אתמול (שבת), בניצחון התכולים 0:2 על אברטון. בשמונה משחקים בלבד העונה, יש לו כבר 11 שערים, כשהיו רק עוד שני מקרים ששחקן עשה את זה באנגליה: הנורבגי ב-2022/23 וב-2024/25. כן, בכל הפעמים זה היה הוא.

מאמן היריבה, דייויד מויס, החמיא: “הלוואי שהוא היה משחק במקום אחר! כנראה שכל מאמן חושב כך”. גם פפ גווארדיולה שיבח: “סרחיו אגוארו כבש לא מעט שערים בנגיחות, אבל הנוכחות של ארלינג והגובה שלו מדהימים. הוא חי בשביל זה, הוא האיש המרכזי שלנו כרגע”.

גם החלוץ האגדי לשעבר, אלן שירר, נפעם מהנורבגי: “אם הייתי בונה מאפס את המספר 9 האידיאלי, תסתכל על הולאנד. יש לו שערים, מהירות, כוח, משחק ראש, והוא לא מפחד ממגע פיזי או מהעובדה שהוא לא נוגע הרבה בכדור. הוא כמעט מושלם”. 

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

עם זאת, בסיטי מבינים שהם לא יכולים להיות תלויים מדי בחלוץ: “אנחנו צריכים גם את שחקני הכנף והקשרים ההתקפים שיכבשו”. אמר פפ: “הם חייבים להשתפר ולכבוש שערים, ברמה הזו הם צריכים לדרוש מעצמם יותר. היו מצבים לסאביניו, דוקו וריינדרס, הם חייבים לשים את זה בפנים, אחרת לא נוכל להשיג מה שאנחנו רוצים”.

