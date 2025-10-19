יונתן אלון: סומך על זוסמן ולאמב בעיניים עצומות

הפועל ירושלים הפסידה אתמול בערב (שבת) 78:77 להפועל חולון, במה שהיה משחקה השני העונה של הקבוצה מהבירה בליגת העל. הירושלמים הגיעו למפגש לאחר ההפסד ביום רביעי לבאקסי מנרסה במחזור השלישי של היורוקאפ, שהמאורעות שקדמו לו ובייחוד אלו שהיו לאחריו, השכיחו כמעט לחלוטין את אותו המשחק שהיה על אדמת ספרד. האדומים לבנים רצו לחזור למסלול הניצחונות, ובדיוק כמו בשני משחקי היורוקאפ האחרונים שלהם, הובילו גם בפער דו ספרתי ובדומה לשניהם ההתמודדות הסתיימה בהפסד.

הירושלמים שלטו במשחק. הם סיימו רבע ראשון חזק, עלו ליתרון דו ספרתי בשני, חזרו להוביל בדו ספרתי בשלישי, כשהפרש השיא עמד כבר על 14 נקודות, אך אז שוב הפועל חולון התחילה להגיב, רק שבשונה מכל הריצות הקודמות של חניכיו של יונתן אלון, הפעם הפועל ירושלים לא הצליחה להגיב ולהשתלט מחדש על המשחק. במועדון הודו כי הם עדין לא מפיקים את הלקחים הנכונים וכי הם צריכים לשחק באחריות, כשאתמול בנוסף הקבוצה מהבירה איבדה 16 כדורים.

נראה שישנו מוטיב חוזר בהפסדיה של הקבוצה. במועדון עדין מנסים למצוא את הפתרונות לבעיות שעלו בהפסדים הללו. לצד היכולת במחצית השנייה, בה קלעה הפועל ירושלים 32 נקודות, בקבוצה נראו מאוכזבים מההפסד ובהחלט נראה שצפויה להם עבודה בכדי לתקן את הדברים שלא עבדו בשלושה מתוך ארבעת משחקיהם האחרונים.

מקריי על הבאזר מנצח את הפועל ירושלים

אתמול זו הייתה המארחת, שפשוט נראתה כמי שרצתה יותר. אם בשנים האחרונות הפועל ירושלים הייתה הקבוצה שלוחצת, לא מוותרת ומרביצה, הרי שאתמול הפועל חולון עשתה בדיוק את זה, מול מי שעשתה זאת לשאר הליגה בשנים האחרונות.

במהלך מסיבת העיתונאים, מאמן הקבוצה אלון סיפר כי ישנם עדיין שחקנים שצריכים למצוא ביטחון, ושמשחקים מתחת לרמה הרגילה שלהם. כשנשאל האם הוא מודאג מהיכולת של יובל זוסמן ואנת'וני לאמב, השיב: "לא. אלה שני שחקנים שאני סומך עליהם בעיניים עצומות וגאה בהם על הדרך בה הם עובדים, מכינים את עצמם ודורשים מעצמם, אין לי ספק בכך. צריך למצוא דרך לעשות דברים אחרת, לעזור להם. אני מאושר שיש לי את ההזדמנות לאמן אותם ושכך יהיה כל הקריירה שלי”.

יובל זוסמן (אורן בן חקון)

רועי הובר אמר לאחר המשחק: "זה עניין של מומנטום בכדורסל. חולון השתלטה על המשחק ברבע האחרון. אנחנו צריכים להיות יותר טובים גם בהגנה וגם בהתקפה. הפסד מבאס, בטח שברב המשחק שלטנו. אנחנו צריכים להתקדם ולהשתפר, העונה עוד ארוכה. אני בטוח שנהיה יותר טובים בהמשך. זאת לא בעיה מנטלית. בכדורסל של היום עם שלשות והתקפות מהירות, יתרון דו ספרתי לא אומר כלום”.

אלון: ״צריך לשחק יותר באחריות״

העבודה שלנו היא לדעת לשמור יותר טוב. מה הולכים לעשות כדי לא לאבד יתרון דו ספרתי? שיחקנו רע, חולון עשו סלים קלים. אנחנו צריכים לשפר דברים מקצועיים ואני בטוח שנעשה את זה. לא חושב שהגענו לשיא מוקדם, המשחקים על מכבי היו טובים. זה היה קדם עונה, זה לא נחשב כלום בדבר האמיתי וצריך לחזור לנצח במשחקים שנספרים".