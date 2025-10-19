"צריכים להיות טובים לאורך זמן ולסגור משחק"

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 17:45) את מכבי רעננה של שי סגלוביץ', במסגרת המחזור השני של ליגת ווינר סל. הצהובים כחולים מגיעים למשחק הערב לאחר צמד ההפסדים בשבוע המשחקים הכפול של היורוליג, שכללו תבוסה ביום שלישי האחרון, ולאחר מכן הפסד דרמטי וכואב לאולימפיאקוס, וכשהם רוצים לחזור למסלול הניצחונות, רגע לפני המפגש נגד ריאל מדריד של סרג'יו סקאריולו ביום רביעי הקרוב.

במועדון עדיין כואבים את ההפסד לקבוצה מפיראוס: "עשינו הרבה מאוד טעויות והפסדנו את המשחק". אמרו תחילה, כאשר דיברו על השינוי בשפת הגוף והאנרגיות בין שני המשחקים. לצד זאת שאסור שיהיו להם כאלו עליו וירידות: "אנחנו צריכים להיות טובים לאורך זמן, להחזיק משחק ולדעת גם לסגור אותו". הוסיפו בכל הנוגע ללקחים להמשך, כשהם נמצאים בפתחו של שבוע עם צמד משחקים וכשבהמשך לוח המשחקים ממשיך באותה האינטנסיביות בה התחילה עונת היורוליג שלהם.

בסביבת הקבוצה לא מקלים ראש בעולה החדשה. מבחינתם של אנשי הקבוצה, הנוסחה ברורה וידועה, בטח במשחקים שיכולים להיות מוקש לגיטימי. מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, ציינו בנוסף את העובדה שלרעננה היה שבוע שלם להתכונן אליה.

עודד קטש. יתאושש? (מרטין גוטדאמק)

כאמור מעבר למשחק מול רעננה של שי סגלוביץ', שניצחה במחזור הפתיחה את אליצור נתניה, עודד קטש וחניכיו יפגשו במוצאי שבת את בני הרצליה באולם היובל, ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול נוסף בתחרות הבכירה של אירופה, כאשר ביום שלישי הבא הצהובים ישחקו באואקה מול פנאתינייקוס של ארגין עתאמן, ויומיים לאחר מכן, 'יארחו' את הכוכב האדום בלגרד של סשה אובראדוביץ'.