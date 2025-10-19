הגיע לה להפסיד: ב"ש בפלאשבק לגישה באירופה

אכזבה גדולה בהפועל באר שבע. אחרי פתיחת עונה מושלמת של 6 ניצחונות מ-6 משחקים, החבורה של רן קוז’וק נעצרה אמש (שבת) דווקא במשחק חוץ נוח על הנייר כשהפסידה לראשונה העונה בליגה 1:0 לעירוני קריית שמונה.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע לסיכום ההפסד הבכורה של באר שבע העונת 2025/26: הסיבות למשחק החלש של הדרומיים, האם יש השפעה לעייפות של שחקני הנבחרת, כמה ההפסד הזה משמעותי ביחס לתמרור האזהרה שהניף קוז'וק והנינוחות של באר שבע לאור הרצף היה אמש בעוכריה.

עוד בפרק: מי היחידים שהגיעו למשחק בנתניה, ההשפעה הירודה מהשחקנים הזרים באה לידי ביטוי בצורה גדולה יותר, שאלת איגור זלאטנוביץ’, החשיבות של אליאל פרץ, הבכורה של ג’וזף סאבובו והכנות למשחק הבא נגד מכבי בני ריינה. האזנה נעימה.