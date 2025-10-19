יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:57
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6635-5734פילדלפיה יוניון1
6540-5234סינסינטי2
6555-8134אינטר מיאמי3
5946-5534שארלוט4
5644-5034ניו יורק סיטי5
5445-5834נאשוויל6
5451-5534קולומבוס קרו7
5360-6834שיקאגו פייר8
5351-6334אורלנדו סיטי9
4347-4834ניו יורק רד בולס10
3651-4434ניו אינגלנד רבולושן11
3244-3734טורונטו12
2860-3434מונטריאול13
2863-3834אטלנטה יונייטד14
2666-3034די.סי. יונייטד15
 מערב 
6341-6434סן דייגו אפ.סי1
6338-6634ונקובר ווייטקאפס2
6040-6534FC לוס אנג'לס3
5839-5634מינסוטה יונייטד4
5548-5834סיאטל סאונדרס5
4745-3734אוסטין6
4455-5234דאלאס7
4448-4134פורטלנד טימברס8
4149-3834ריאל סולט לייק9
4163-6034סן חוזה ארת'קווייקס10
4156-4434קולורדו ראפידס11
3756-4334יוסטון דינמו12
3258-4434סנט לואיס סיטי13
3066-4634לוס אנג'לס גלאקסי14
2870-4634קנזס סיטי15

שלושער ובישול למסי ב-2:5 של מיאמי על נאשוויל

אלוף העולם בן ה-38 סגר את העונה הסדירה ב-MLS עם הצגה אחרי שקבוצתו נקלעה לפיגור 2:1. הוא סיים עם 29 שערים בדרך למפגש נוסף עם נאשוויל בפלייאוף

|
ליאו מסי חוגג עם ג'ורדי אלבה ולואיס סוארס (IMAGO)
ליאו מסי חוגג עם ג'ורדי אלבה ולואיס סוארס (IMAGO)

ליאו מסי כיכב הלילה (בין שבת לראשון) ואינטר מיאמי הביסה 2:5 את נאשוויל במשחק קצבי במחזור האחרון של העונה הסדירה ב-MLS. הפרעוש סיים עם שלושער שני שלו בליגה האמריקאית והוסיף גם בישול.

מסי, שמוביל את טבלת מלך השערים עם 29 כיבושים העונה, כבש ראשון בדקה ה-35 בבעיטה מחוץ לרחבה, אך נאשוויל השוותה בדקה ה-43 עם נגיחה של סאם סארידג’. המקומיים אף הפכו את התוצאה ל-1:2 עם שער של ג’ייקוב שאפלברג בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

מיאמי חזרה לעניינים במחצית השנייה: בדקה ה-62 נשרק פנדל לטובתה בעקבות נגיעת יד ברחבה, ומסי דייק מהנקודה הלבנה והשלים צמד. ארבע דקות לאחר מכן, בלטסאר רודריגס הפך ל-2:3.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

בדקה ה-81 השלים מסי את השלושער עם בעיטה מדויקת מתוך הרחבה - שערו ה-29 העונה. בדקה ה-91, טלאסקו סגוביה חתם את החגיגה עם השער החמישי של מיאמי אחרי בישול של מסי.

היכולת של מסי בתקופה האחרונה, ובמיוחד המשחק הזה, מציבה אותו כמועמד הבכיר לזכייה בתואר ה-MVP של העונה. אינטר מיאמי מסיימת את העונה הסדירה במקום השלישי במזרח עם מאזן ותפגוש שוב את נאשוויל השישית בסיבוב הראשון של פלייאוף ה-MLS.

