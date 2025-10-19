יום ראשון, 19.10.2025 שעה 06:37
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6635-5734פילדלפיה יוניון1
6540-5234סינסינטי2
6555-8134אינטר מיאמי3
5946-5534שארלוט4
5644-5034ניו יורק סיטי5
5445-5834נאשוויל6
5451-5534קולומבוס קרו7
5360-6834שיקאגו פייר8
5351-6334אורלנדו סיטי9
4347-4834ניו יורק רד בולס10
3651-4434ניו אינגלנד רבולושן11
3244-3734טורונטו12
2860-3434מונטריאול13
2863-3834אטלנטה יונייטד14
2666-3034די.סי. יונייטד15
 מערב 
6341-6434סן דייגו אפ.סי1
6338-6634ונקובר ווייטקאפס2
6040-6534FC לוס אנג'לס3
5839-5634מינסוטה יונייטד4
5548-5834סיאטל סאונדרס5
4745-3734אוסטין6
4455-5234דאלאס7
4448-4134פורטלנד טימברס8
4149-3834ריאל סולט לייק9
4163-6034סן חוזה ארת'קווייקס10
4156-4434קולורדו ראפידס11
3756-4334יוסטון דינמו12
3258-4434סנט לואיס סיטי13
3066-4634לוס אנג'לס גלאקסי14
2870-4634קנזס סיטי15

תורג'מן כבש בדקה ה-96 - ואז הבקיע שער עצמי

MLS: החלוץ קירב את ניו אינגלנד לניצחון על שיקגו במשחק סיום העונה הסדירה, אבל זה הסתיים ב-2:2. 0:2 לשארלוט, טוקלומטי ועבדה על פילדלפיה ובריבו

דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

דור תורג’מן גנב את ההצגה הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 של ניו אינגלנד מול שיקגו במשחק סיום העונה הסדירה של שתי הקבוצות ב-MLS. החלוץ כבש בדקה ה-96 והעלה את קבוצתו ליתרון, אבל שלוש דקות לאחר מכן הבקיע גם שער עצמי.

הקבוצה ממסצ'וסטס עלתה ליתרון כבר בדקה הראשונה, כשאלחסן יוסוף חטף את הכדור והקפיץ מעל השוער כריס בריידי מקרוב. בדקה ה-82 הצליחה שיקגו לאזן: הוגו קויפרס הכניס כדור רוחב מדויק, והדני פיליפ זינקרנגל שלח בנגיעה בעיטה עוצמתית לרשת - 1:1.

תורג'מן שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, נגח כדור חופשי של קרלס חיל פנימה והחזיר את היתרון למארחת בדקה ה-96. אבל כעבור שלוש דקות בלבד, ג'ואל ווטרמן הקפיץ כדור שפגע בתורג'מן וחדר לשערו שלו. עיליי פיינגולד פתח בהרכב ניו אינגלנד ושיחק 86 דקות.

ניו אינגלנד סיימה עונה מאכזבת במקום ה-13 עם מאזן של 9 ניצחונות, 16 הפסדים ו-9 תוצאות תיקו. שיקגו סיימה במקום השמיני במזרח ותארח ביום רביעי את אורלנדו סיטי, שסיימה במקום התשיעי, למשחק ה-Wild Card במסגרת פתיחת הפלייאוף.

עיליי פיינגולד (IMAGO)עיליי פיינגולד (IMAGO)

במשחק נוסף שארלוט ניצחה 0:2 את פילדלפיה משערים של ווילפרד זאהה (24) וקרווין ורגאס (30). עידן טוקלומטי פתח בהרכב שארלוט והוחלף בתוספת הזמן, ליאל עבדה נכנס בדקה ה-83 ומנגד תאי בריבו עלה מהספסל של פלילדלפיה בפתיחת המחצית השנייה.

פילדלפיה סיימה בראשות המזרח ותפגוש בסיבוב הראשון בפלייאוף את המנצחת בין שיקגו לאורלנדו. שארלוט סיימה רביעית ותפגוש את ניו יורק סיטי בפתיחת הפלייאוף.

/* LAST / NEXT ROUNDs */