ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"הפועל ירושלים לא עשתה כלום, הכדור לא נכנס"

תחושת פספוס בהפועל פ"ת לאחר ה-0:0 עם האדומים: "צריך לדעת לקחת גם נקודה". טאבי עשוי להיעדר מספר שבועות. וגם: מצבם של קליי וניר, ומעמדו של בני

|
שחקני הפועל פ
שחקני הפועל פ"ת (שחר גרוס)

תחושת פספוס בהפועל פ"ת לאחר תוצאת התיקו 0:0 אמש (שבת) עם הפועל ירושלים. הקבוצה של עומר פרץ הייתה טובה יותר, החמיצה פנדל מרגלו של ג'יימס אדניי ואף היו לה מצבים נוספים להכריע את המשחק.

"צריך לדעת לקחת גם נקודה", אמרו במועדון. "היינו יותר טובים והגענו למצבים, אבל הכדור פשוט לא נכנס לנו. הפועל ירושלים לא עשו כלום כל המשחק וביטלנו אותם לגמרי", אמרו במועדון.

אלא שלצד אובדן הנקודות, פ"ת יצאה חבולה כשלא פחות משלושה שחקנים נפצעו והוחלפו: ג'וסלין טאבי, קליי ודרור ניר. הראשון סובל מרגל עץ לאחר תיקול עם סדריק דון, פציעה דומה לזו שספג בעונה שעברה והובילה להיעדרות של מספר שבועות מהמגרשים. ההערכה בפ"ת היא שקשר המוכשר ייעדר גם הפעם לפחות שבועיים.

הפנדל של גהפנדל של ג'יימס אדניי (שחר גרוס)

קליי לעומת זאת סובל מהתכווצות בשריר האחורי, כאשר לגביו יש יותר אופטימיות לגבי שיתופו במשחק הבא מול מ.ס אשדוד. דרור ניר סובל ממכה בברך והוא לעומת זאת לא אמור להיות כשיר להתמודדות הבאה.

גולן בני, מי שהיה אחד מהשחקנים היותר בולטים בעונת העלייה מהלאומית אשתקד, לא נכלל בסגל, כאשר לאחרונה חל פיחות במעמדו. במועדון הסבירו שהסיבה להוצאתו מהסגל הייתה הרצון לרשום בסגל את הקשר האחורי בוני אמיין ולהכניס אותו לעניינים.

המגן השמאלי, שחר רוזן, סיכם: "אנחנו באים לכל משחק כדי לנצח, זה היה משחק לא פשוט כי הפועל ירושלים היא קבוצה מצוינת. הרגשנו שהמשחק הזה היה צריך להיות שלנו ולצערנו זה לא קרה. ניקח את הנקודה ונמשיך הלאה".

