"לנצח קבוצה כמו י-ם מראה לאן הקבוצה שואפת"

“זה היה משחק של אופי”, אמרו בהפועל חולון, שם היו חיוכים לאחר הניצחון אמש (שבת) על הפועל ירושלים 77:78, במה שהיה משחק הבכורה של הירושלמים בליגת העל העונה. הסגולים צהובים הגיעו למשחק מול האדומים לבנים של יונתן אלון בסיטואציה דומה, כלומר לאחר הפסד במסגרת האירופית. הקבוצה מהבירה ביורוקאפ וחולוניה בליגת האלופות של פיב”א.

חניכיו של דני פרנקו מצאו את עצמם בפיגור דו ספרתי אך הצליחו להשלים קאמבק במשחק דרמטי במיוחד. הירושלמים היו הראשונים לעלות ליתרון אך חולוניה הצליחה להפוך את התוצאה אלא שקבוצתו של יונתן אלון השתלטה על המשחק בדרך ליתרון בן 9 נקודות במחצית הראשונה ו-14 במהלך הרבע השלישי.

עם זאת, בכל פעם שלוח התוצאות הראה יתרון דו ספרתי לירושלמים, הסגולים לא רק שלא, ויתרו אלא ידעו להישאר קרובים ולקזז את הפיגור לחד ספרתי עם תום הרבע השלישי. התחושות בחולוניה לאורך המשחק היו כאלו שלא משנה מה יעשו הם לא יצליחו לחזור, כפי שהודו במועדון.

מקריי על הבאזר מנצח את הפועל ירושלים

הסיבה לתחושות הייתה שכל פעם שהצליחו לעשות עצירה הם לא הצליחו להמיר אותה לנקודות בצד השני. הירושלמים מאידך ידעו לשמור על היתרון. במועדון התמוגגו מעבודת ההגנה במחצית השנייה כמו גם מהמחויבות שהראו השחקנים. עבודת ההגנה שעשה יאיר קרביץ על ג’ארד הארפר הייתה נהדרת והוא כמובן לא היה היחיד. בסביבת הקבוצה היו גם מרוצים מאוד מכך שהיו מספר שחקנים שהצליחו להשפיע על המשחק בדרכם ובסופו של דבר דווקא השחקן שהתקשה מאוד בפתיחה, ג’ורדן מקריי, היה זה שקלע את השלשה שניצחה את המשחק, שבמקרה הייתה גם השלשה הראשונה שלו לאחר שתי החטאות, במשחק אותו סיים עם 4/15 מהשדה.

חולוניה שמחו מהניצחון אך גם לקחו אותו בפרופורציות, הרי בכל זאת מדובר במשחק הראשון שלהם העונה בזירה המקומית, הניצחון היה חשוב להם מבחינת התחושה והרמת המורל לקראת המשחק מול שולה בהמשך השבוע במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים המוקדם בליגת האלופות של פיב”א.

בינתיים בהפועל חולון לא יוצאים מגדרם ולוקחים את הדברים הטובים מהמשחק, והיו לא מעט כאלו כמו יחס האסיסטים איבודים החיובי של הקבוצה לצד העובדה שהצהובים כחולים כפו על הירושלמים 16 איבודי כדור.

אקסבייר מנפורד שסיים את המשחק כקלע המוביל עם 19 נקודות התייחס לפוזישן האחרון: “ניסיתי להגיע לשלשה, כשהגעתי לפיק נ’ רול הם עשו לי טראפ והחזקתי בכדור אולי שניה אחת יותר מדי, הייתי צריך למסור את הכדור מוקדם יותר, ניסיתי להגיע לזריקה אבל הם שיחקו הגנה נהדרת”. על המהלך: “הייתי חייב לבצע את המהלך. חסן היה פנוי והוא מסר מסירה אדירה לג’ורדן והוא קלע אותה. הוא התקשה בתחילת המשחק אבל אמרתי לו להמשיך לזרוק ולשמור על הביטחון שלו ושהכדור ייכנס והזריקה הכי טובה של המשחק נכנסה”.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

כמה הקהל, העובדה שפגשו יריבה חזקה וההגעה למשחק לאחר הפסד עזרו להם?

“זה עדין מוקדם כמובן אבל האוהדים היו מחשמלים, הם היו נהדרים, הם דחפו אותנו ונתנו לנו את המוטיבציה לנצח, במיוחד לאחר ששיחקנו שני משחקים בליגת האלופות ללא קהל כך שרק רצינו שתהיה התלהבות והאוהדים היו נהדרים. הם תמכו בנו לאורך כל הדרך וזו עדות לגבי לאן הקבוצה הזו גודלת ולאן היא מגיעה”.

“אנחנו לומדים מהטעויות שלנו ואנחנו מנסים להשתפר בכל יום ולנצח קבוצה נהדרת כמו ירושלים רק מראה לנו איפה הסטנדרטים שלנו ואיך אנחנו צריכים לשחק בכל ערב”.

אקסבייר מנפורד עולה לסל (רועי כפיר)

מה היה הסיפור בחדר ההלבשה שבגללו עליתם לשחק בלי חימום למחצית השנייה?

“היינו צריכים לטפל בפרטים והיינו צריכים יותר לדבר מאשר את החימום. זה נגע לאספקט המנטלי של המשחק ופשוט הפרטים הקטנים והדברים הקטנים שבהם אנחנו צריכים להתמקד במשחק”.

וזה שם קוד למה בדיוק?

“(צוחק) המון דיבורים, אבל אמרתי לגולדי מאמן פיתוח היכולות שיוודא שזה לא יקרה שוב”.

פרנקו :״אתה לא רוצה לקבל את חולון בחולון״

על חשיבות הנקודות שקלע ותרומת חבריו לקבוצה: “פשוט קלעתי זריקות פנויות אבל אני באמת חושב ששחקנים כמו קרביץ וליאור (יאיר וקררה) הם שיחקו משחק נהדר, חלק מהדברים אולי לא יופיעו בדפי הסטטיסטיקה אבל לקראת סוף המשחק קרביץ שיחק נהדר בהגנה ודני עמד להכניס אותי למשחק ואמרתי לו ‘תן לו לשחק כי כרגע הם בשטף והם משיגים עצירות והם משחקים את סגנון הכדורסל שלנו אז אל תכניס אותי עכשיו’. הם שיחקו נהדר ועזרו לנו להבטיח את הניצחון”.