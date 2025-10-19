נתניה בטירוף: בושה לכדורגל אם לא היינו מנצחים

במכבי נתניה מסמנים את הניצחון ההירואי אמש (שבת) על מכבי חיפה 2:3, כאחד הניצחונות הגדולים של המועדון בשנים האחרונות. היהלומים כבר נקלעו לפיגור של 2:0 מול הירוקים במחצית השנייה, אך קאמבק אדיר סידר ליהלומים שלוש נקודות.

זה היה הניצחון הראשון של היהלומים על הירוקים בסמי עופר בליגה מאז עונת 2017/18: אז היו אלה דודי תירם ומוטי ברשצקי שסידרו 0:2 בתקופת סלובודאן דראפיץ' את שי ברדה, כשאמש נתניה הראתה שמאז שהגיעו שחקני הרכש, מדובר בקבוצה אחרת.

"שיחקנו כדורגל מצוין והגענו לאינספור מצבים. היינו הרבה יותר טובים מהם גם כשהם הובילו. אם לא היינו מנצחים את המשחק הזה זו הייתה בושה לכדורגל. גם אם זה היה נגמר בתיקו זה לא היה משקף", אמרו במועדון.

מתיאוס דאבו עם חיוך ששווה שלוש נקודות (עמרי שטיין)

לא מעט שחקנים זכו למחמאות: עומר ניראון, שפתח את העונה בצורה קצת פחות טובה, התעלה ורשם סדרת הצלות כולל הפנדל הדרמטי בסיום. עזיז אואטרה השתלט על מרכז המגרש ובנתניה מגדירים אותו כאחד הקשרים האחוריים הטובים בליגה, כשגם בני פלדמן הצעיר לקח את ההזדמנות בשתי ידיים במרכז ההגנה. גם מתיאוס דאבו ממשיך לפרוע שטרות עם שני שערים ושני בישולים בחמישה משחקים, כשהפעם כמחליף הוא כבש, בישל וסחט את הפנדל המכריע.

המאמן יוסי אבוקסיס, הבהיר להנהלה כי הוא רוצה לצרף את איתן טיבי והדבר צפוי לתפוס תאוצה בשבוע הקרוב, אך אמש, פלדמן סיפק לו כאב ראש חיובי ועשוי לפתוח גם במשחק הבא מול הפועל ת"א. גם מאור לוי, שסבל מנחת זרועו של חלק מהקהל, כבש את השער הראשון והיה מהבולטים בשחקני נתניה.

איתן טיבי. יגיע? (חגי מיכאלי)

בנתניה לא אהבו בלשון המעטה את תצוגת השיפוט של שניר לוי: "הפנדל הראשון הגיע מקרן שהוא המציא לזכות מכבי חיפה וגם הגול השני הגיע מעבירה שבכלל הייתה צריך להישרק לנו. כל שריקה קטנה הייתה גם נגדנו", כעסו בנתניה.

עוז בילו נכנס כמחליף והביא שינוי חיובי, כאשר כעת נודע שהסיבה שהקשר לא פתח נעוצה בעובדה שבמשחק מול בני סכנין, הוא מחה על החילוף. אבוקסיס לא אהב את הדבר ואף ציין זאת בפני השחקנים באסיפה, אך בדקות הסיום ניכר היה כמה הוא חשוב למשחק ההתקפה של נתניה.

אז היהלומים מרוצים מהתוצאה, אך המאמן יוסי אבוקסיס מרגיש שהוא יכול לחבר עוד יותר את הקבוצה ואת שחקני הרכש: ל-ONE נודע שבדומה לעונה שעברה, נתניה צפויה לנצל את הפגרה באמצע החודש הבא, כדי לצאת למחנה אימונים קצר באילת.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

"היה משחק מעולה שלנו. אני לא זוכר מצבים לחיפה למעט הנייחים ואולי עוד מצב אחד של איתן אזולאי. להגיע לפה, לשחק פתוח ולא להסתגר ועדיין לסגור את חיפה? הצדק נעשה" סיכם בסיום אחד המצטיינים, ניראון.

"ג'אבר ושדה שיחקו כבר כבלמים הרבה מאוד זמן. בני הוא בלם מוכשר מאוד שמתאמן איתנו תקופה הרבה ועשה משחק טוב מאוד בסיטואציה לא קלה", התייחס להגנה המאולתרת שהציב אבוקסיס.