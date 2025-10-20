מכבי חיפה הודיעה: דייגו פלורס סיים את דרכו

זעזוע במכבי חיפה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אחרי תקופה רעה מאוד וארבעה משחקים ללא ניצחון, הנהלת המועדון החליטה על זעזוע – דייגו פלורס סיים את דרכו בקבוצה. המאמן, שמונה לעמוד על הקווים בסמי עופר בקיץ, עוזב את התפקיד לאחר שבעה מחזורים במסגרת ליגת העל, כשקבוצתו במקום השביעי ורחוקה מהמקום הראשון.

הקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד למכבי נתניה, כאשר מכבי חיפה הובילה בסמי עופר 0:2, רק כדי להפסיד 3:2 עמוק בתוך תוספת הזמן, זה עוד אחרי שג’ורג’ה יובאנוביץ’ קיבל הזדמנות לנצח את המשחק בדקה ה-90, אך החלוץ הסרבי, להבדיל מהמשחק מול מכבי ת”א, החמיץ פנדל, ולבסוף דאבו הכריע מהנקודה הלבנה בצד השני.

בהודעת המועדון נימקו את הסיבה להחלטה: “ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מתוך שבעה משחקים בליגה, פלורס ניצח רק בשניים, ובעוד שלושה הוא סיים בתוצאת תיקו, ובשני המשחקים הנותרים הוא הפסיד. הפסד 3:2 לנתניה, 1:1 נגד מכבי ת”א, הפסד 1:0 לב”ש, 1:1 נגד הפועל חיפה ו-0:0 נגד בית”ר ירושלים הובילו לפיטורי המאמן הארגנטינאי.

כפי שפורסם ב-ONE, שלושה שמות אפשריים אצל חיפה להחליף את הארגנטינאי הם: חזרה של ברק בכר, מינוי של מאמן בני סכנין שרון מימר ומינוי של מאמן נבחרת ישראל בעבר אלון חזן.

במכבי חיפה סופרים מאמן שלישי ברציפות שלא מחזיק מעבר לעונה אחת, כאשר מסאי דגו הוחלף בקיץ אחרי עונה אחת, ברק בכר פוטר קצת לפני סיום העונה שעברה ודייגו פלורס מסיים את דרכו כבר בחודש אוקטובר. כעת, במועדון יצטרכו למצוא מחליף ולקבל החלטה מי ינסה להוציא את האימפריה לדרך חדשה.